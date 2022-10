Pro Loco Conegliano, un gruppo di soci: elezioni illegittime

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lettera di un gruppo di soci della Pro Loco Conegliano Abbiamo appreso dalla stampa che la Signora Dan Monica è stata eletta Presidente dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di Conegliano. I sottoscritti considerano detta elezione assolutamente illegittima sia per la mancanza dei presupposti giuridici, sia per le modalità adottate. Al riguardo fanno presente: – che in date diverse e successive sono state inoltrate, via mail, richieste di documenti, chiarimenti, incontri, al Presidente provinciale Furlan ed al Presidente regionale Follador, tutte senza riscontro; – che in data 26 Settembre 2022 è stata convocata l'assemblea dei soci per l'elezione del Consiglio di Amministrazione presieduta dal Commissario Davide Praloran il quale ha dichiarato che lo svolgimento delle attività dell'assemblea avveniva nel rispetto del vigente Atto costitutivo; – che nel corso del dibattito è stato chiesto l'elenco dei soci, atteso che in sala i convocati erano numerosi e risultavano presenti persone residenti in altri comuni; ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sopracitato non potevano quindi considerarsi soci e conseguentemente non avevano titolo per partecipare all'assemblea, né tanto meno avevano diritto di voto; – che il succitato richiesto elenco dei soci è rimasto segreto e non è mai stato consegnato né prima, né durante l'assemblea , né dopo; – che la votazione, a seguito della determinazione del Consiglio di Amministrazione nel numero massimo di 21 consiglieri, si è svolta in modo tale da escludere qualsiasi altro socio e/o componente diversi da quella che si ritiene essere la componente maggioritaria, secondo un metodo fortemente antidemocratico e senza nessuna garanzia della partecipazione al voto: il tutto sotto il totale controllo e la stretta direzione e sorveglianza del sindaco e del vice sindaco, la cui presenza, invece di creare le condizioni di una serena e più articolata partecipazione, non ha fatto altro che alimentare e acuire ulteriori divisioni e contrapposizioni ; – che, proprio per questo, è andata fortemente delusa l'aspettativa di un pieno coinvolgimento e di una più ampia condivisione di tutti i soci, nell'interesse comune di un sereno e costruttivo rilancio della pro loco di Conegliano; – che la componente esclusa, formata da numero di circa 80 soci tutti regolarmente iscritti ed avente veramente titolo a partecipare all'elezione, ha abbandonato l'assemblea, stante la palese, evidente illegittimità e irregolarità della stessa; – che detti soci, tutti residenti a Conegliano, erano regolarmente iscritti al 31 Dicembre 2021 ed hanno rinnovato, altrettanto regolarmente la loro iscrizione nel 2022 e con ciò avendo pieno titolo alla partecipazione all'assemblea e al rinnovo degli incarichi; – che altrettanto non si può dire della componente assurta a maggioranza, atteso che, alla data del 31 Dicembre 2021, la maggior parte dei partecipanti non risultava iscritta e quindi non poteva partecipare al voto; d'altra parte non si comprende perché gli organi provinciali, regionali e nazionali che hanno partecipato all'assemblea non abbiano consentito le verifiche richieste, né prima ( vedi le mail inviate ), né durante, né dopo anzi, hanno volutamente avallato con il loro comportamento le irregolarità e illegittimità di cui sopra. Tutto ciò premesso, i sottoscritti ritengono illegittima l'Assemblea del 26 Settembre 2022 e altrettanto illegittimo il Consiglio di Amministrazione eletto. Di conseguenza, ritengono assolutamente illegittima l'elezione della Presidente Signora Dan Monica. Conegliano, 21 Ottobre 2022 FIRMATO I SOCI Battaglia Alice Coccia Guido De Carlo Paolo Ferracini Alessandro Naselli Marina Piovesana Lara Stival Martina