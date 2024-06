In arrivo il 38esimo Stage Internazionale di Progetto Danza

Ultimi posti per iscriversi alla 38ma edizione dello Stage Internazionale organizzato da Progetto Danza Treviso che avrà luogo dal 30 giugno al 13 luglio 2024. «38 anni di Stage Internazionale di danza –dichiarano Ornella Camillo e Anna Martinelli, organizzatrici dell’evento – un appuntamento molto atteso che continua a crescere sia in numero di iscritti che di qualità. Ogni anno cerchiamo di aggiungere qualche novità e qualche nuovo insegnante in modo da restare al passo e la formula college consente anche a chi arriva da lontano di avere una logistica perfetta in stile college. Mai come quest’anno si stanno muovendo da tutta Italia e Europa e la foresteria è quasi già sold out».

Lo stage offre ai suoi partecipanti l'opportunità di immergersi completamente nella danza per due settimane e studiare accanto a professionisti di fama mondiale, il tutto all'interno de La Ghirada di Treviso, uno dei centri sportivi più attrezzati d'Europa, con sale anche di 500 metri e una sala con una vetrata completamente apribile, immersi nel verde e con la possibilità di usufruire della foresteria.

Formula che da anni risulta essere importante tant’è che i posti disponibili sono davvero pochi. Un articolato programma di studio della danza classica con lezioni anche di tecnica maschile, passo a due, punte e repertorio e un percorso fra vari stili dalla danza contemporanea alla moderna fino al contemporary urban e per finire una sezione, con interessanti e formative lezioni, dedicate ai bambini dai 9 agli 11 anni.

«Siamo arrivate agli sgoccioli e il 30 giugno daremo il via allo Stage – concludono le presidenti – stiamo ricevendo molte iscrizioni da ogni parte d’Italia e del mondo il che significa che i giovani ballerini apprezzano questa opportunità che è diventata, negli anni, un appuntamento atteso in tutto Europa. Tra le soddisfazioni c’è anche la conferma di importanti maestri di livello internazionale che vengono proprio qui, a Treviso, per supportare i tanti ragazzi e ragazze. Per noi è diventata una ricorrenza e siamo al punto, dopo 38 anni, che i primi allievi e allieve sono oggi ballerini professionisti o addirittura insegnanti. Il tempo passa e la danza cresce, questo il più grande obiettivo che ci spinge ad organizzare lo stage unito al fatto di riuscire a portare il meglio della danza proprio qui a Treviso».

Un corpo insegnante d'eccezione quello che seguirà i ragazzi durante lo stage, con molte conferme d'eccezione: Paola Vismara, danzatrice, dal 2011 è docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, confermata Margarita Smirnova, etoile del Teatro Bolshoi. E ancora Frederic Olivieri, direttore della Scuola del Teatro della Scala, Lucia Geppi e Walter Madau. Per la danza moderna si conferma Claudia Rossi (già parte della scuderia di Amici) mentre per la contemporanea torna Carl Portal, Damiano Artale e Fernando Lazaro, danzatore e coreografo professionista di livello internazionale che ha ballato con Compagnia Nacional de Danza, Theatre Royal, solista nella compagnia di Rafael Aguliar e molte altre. Una lunga carriera lo ha contraddistinto in televisione con partecipazione in film e video pubblicitari. Ed infine per la sezione dedicata ai grandi coreografi contemporanei con il grande Fabrizio Monteverde e per la contemporary urban Mario Glez.