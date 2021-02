Dopo 45 anni di lavoro arriva la pensione, il Comune di Quinto saluta Guido Barea

Lo scorso 31 dicembre, dopo 45 anni di onorato lavoro, è andato in pensione l'operaio comunale Guido Barea, dal febbraio 1983 assunto presso il Comune di Quinto di Treviso. Il sindaco, Stefania Sartor, così come tutti gli altri membri della Giunta, hanno voluto salutarlo ufficialmente. Guido, 63 anni, era ormai un'istituzione a Quinto e ha visto avvicendarsi diversi sindaci e amministratori nella sua lunga carriera: conosciutissimo per le sue competenze, era considerato un vero proprio tuttofare. L'elenco dei lavori da lui eseguiti spaziava dal necrofono all'elettricista, passando per autista di scuolabus o altri mezzi, manutenzione delle strade, delle strutture scolastiche, dell'illuminazione pubblica, assistenza durante le manifestazioni comunali ecc.