Radio Deejay "Tour de Fans": Linus e Nicola fanno tappa a Treviso

L'Italia chiama e Deejay risponde. Il 7 giugno da Bergamo, città simbolo del lungo e difficile periodo di sofferenza che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero, è partito il Tour de Fans. Di che cosa si tratta? Di un tour in bicicletta in 15 tappe che nel corso di tre settimane porterà la squadra di Deejay Chiama Italia a trasmettere ogni giorno da un comune diverso. Da Bergamo a Cagliari, passando per Treviso, Foligno, Cortona ecc.., Linus e Nicola attraverseranno mezza Italia in bicicletta con tappe da circa 80 km al giorno. Come seguirli? Attraverso il "Diario di viaggio" sul sito di Deejay, dove troverete tutte le tappe del tour e gli aggiornamenti dei loro spostamenti con foto e video.

“L’operoso Veneto in un qualunque martedì pomeriggio è un po’ più affollato, c’è da stare attenti. Le grandi statali si possono evitare ma il prezzo sono salite e chilometri in più, quindi si cerca un compromesso. Comunque tutto bene, 103 km” ha scritto Linus nel suo profilo Instagram nella giornata di ieri dopo aver raggiunto Vicenza da Desenzano del Garda. Oggi torna a riunirsi al gruppo Nicola Savino, ieri era dovuto rientrare a Milano per la diretta del programma “Le Iene”.

Il percorso

Dopo Vicenza, Linus e Nicola si sposteranno a Treviso, Ferrara e Ravenna. La settimana successiva, lunedì 14 giugno, i due conduttori trasmetteranno in diretta da San Marcello Pistoiese, dove ha sede il campus della Dynamo Camp, l’associazione che si occupa di bambini e adolescenti affetti da patologie gravi e delle loro famiglie, che la radio sostiene e appoggia da lungo tempo. Segue il 15 Viareggio, Rosignano e poi il 16 Volterra, il 17 Montalcino e il 18 Cortona.

Per la terza settimana, dopo la Toscana la squadra si sposta in Umbria e lunedì 21 giugno Linus trasmetterà dalla sua Foligno.

Il martedì la diretta sarà da Orvieto, prima di volare in Sardegna per le ultime tre tappe. Mercoledì 23 giugno Deejay Chiama Italia andrà in onda da Alghero, giovedì 24 da Guspini, venerdì 25 da Porto Pino per concludere con l’ultima tappa Porto Pino – Pula.