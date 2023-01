Radio-Line(e), nuovo singolo per la band trevigiana

Il 27 gennaio 2023 sarà in distribuzione su tutte le piattaforme digitali in streaming e download "Love/Hate (She-Devil)", il secondo singolo del nuovo progetto musicale della band trevigiana Radio-Line(E). Il brano, che ruota attorno alla dualità del sentimento simultaneo di Amore e Odio, è caratterizzato da un riff di chitarra crudo, su cui poggiano le strofe, che conduce a un ritornello coinvolgente e orecchiabile.

Il video che lo accompagna, che sarà visibile sul canale YouTube dei Radio-Line(e), è stato realizzato da Armando Cosentino, in arte Armax, videomaker ligure trapiantato ad Alessandria, che si è occupato delle riprese con l’aiuto di Alessio Rizzato e Christia Gallimberti, e poi del montaggio e della post-produzione. Cosentino ha conferito al video un’atmosfera “instabile” per rappresentare l'equilibrio labile di chi prova amore e odio.

Il commento

«Love/Hate è un sentimento unico, duale, inscindibile” - spiega Enrico Nanni, voce dei Radio-Line(e) -. Dov'è c'è amore, c'è necessariamente anche l'odio e viceversa. Dove non c'è amore/odio, c'è solo indifferenza, quindi la morte. È l'AMORE/ODIO che ci tiene vivi. Chiunque o qualsiasi cosa ti fa provare amore/odio, che ti fa “muovere” è un demone. È IL Demone che da portatore di luce si tramuta in signore degli inferi: rappresenta il concetto di amore/odio, ciò che sta in mezzo tra l’umano e il divino, tra il bene e il male».

La band

Il gruppo si forma nel 2010 dall’unione di alcuni musicisti provenienti da band storiche della Marca: Enrico Nanni (Aut) alla voce, Eddy Bassan (Estra) e Mauro Cenedese (Samsara) alle chitarre e, in tempi più recenti, Andrea Carraro (Los Massadores) al basso e Giacomo Tavella (Funkasin’ Street Band) alla batteria. Nei primi 10 anni di musica, il gruppo si distingue per l’originalità dei propri arrangiamenti, una cifra stilistica inconfondibile che applica a un repertorio composto da brani di altri artisti provenienti da generi spesso diametralmente opposti tra loro. Dal 2020, la band inizia a dedicarsi alla stesura di composizioni proprie, con testi in lingua inglese, sempre caratterizzate da un sound aggressivo, spiccatamente hard rock.

Il nuovo progetto

Il brano in uscita il 27 gennaio è il secondo singolo pubblicato dai Radio-Line(e), dopo il precedente “Ride”, quest’ultimo ispirato all’esperienza della viaggiatrice solitaria Valentina Brunet, pubblicato lo scorso 2 dicembre. I due brani anticipano la pubblicazione di un nuovo album dei Radio-Line(e), il primo di inediti, attualmente in lavorazione e che si intitolerà proprio Love/Hate. I Radio-Line(e) stanno presentando il loro nuovo repertorio in una serie di concerti dal vivo, ricevendo ottimi riscontri dal pubblico. Dopo le tre date di dicembre e il concerto dello scorso 13 gennaio alla Cavana del Sile, la band tornerà a esibirsi live nel mese di febbraio: il 4 a Spinea (al Bacaro Sconto), l’11 in provincia di Verona, il 25 allo Lzo Brewery di Conegliano.