Radio Piterpan prima emittente in Italia a lanciare la canzone di Natale

Radio Piterpan è la prima emittente in Italia ad augurare buone feste con una canzone scritta da dj Maxwell e le voci di Moova, Alice Fassina ed il featuring dei Remix. La canzone, che imperverserà sulle frequenze di Piterpan da oggi, lunedì 28 novembre, al 6 gennaio è accompagnata da un videoclip girato presso la scuola di formazione professionale Lepido Rocco di Lancenigo.

Un brano che, già dopo il primo ascolto, si fa canticchiare ed è facilmente memorizzabile da tutti. La coreografia rappresentata nella clip potrebbe diventare tiktokabile. «Due parole lo merita il concetto alla base del testo secondo cui non sarebbe vero - come spiega con un sorriso il direttore Marco Baxo - che a Natale siamo tutti più buoni. Semmai - aggiunge - Natale è il periodo in cui si respira un'atmosfera diversa e più leggera». "Natale a quel paese" sarà disponibile dalle ore 18 del 28 novembre anche su tutti i social di Radio Pieterpan e su Spotify.