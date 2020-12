Mom, nel nuovo deposito l'opera dello street artist Rancy

Conclusi i lavori per il nuovo deposito in via Castellana a Treviso, Mobilità di Marca ha voluto segnalare l'ingresso nel nuovo polo logistico con un intervento artistico. La grande cisterna dedicata al serbatoio antincendio (alta 3 metri e lunga più di 12), in grado di contenere 77mila litri d'acqua, ha cambiato veste trasformandosi nel simbolo del rinnovo aziendale verso una economia circolare e rispettosa dell’ambiente. Insieme alle opere di mitigazione ambientale (piantumazioni, bacini d'invaso, impianti di depurazione) la grande struttura, che avrebbe avuto un impatto visivo impattante, è stata infatti decorata dall’urban artist milanese Rancy ospite nella città di Treviso nei giorni scorsi. «Sono molto contento di aver preso parte nel mio piccolo - ha dichiarato l'artista - alla conversione energetica green di Mom, sottolineando attraverso la mia rivitalizzazione il naturale contenuto degli ingombri dipinti. Riqualificare e dare nuova vita a spazi degradati o non-luoghi è uno dei miei obiettivi insieme a quello della mia squadra Urban colors».

Rancy, nato a Milano nel 1990, è un urban artist italiano, designer pluripremiato, illustratore. Laureato al Politecnico di Milano, ha studiato grafica, interior design, comunicazione, pubblicità e industria della moda. Combinando le sue esperienze di accademia e di strada, ha realizzato numerosi interventi che l'hanno reso oggi uno tra gli artisti più apprezzati della scena milanese e uno tra i più rappresentativi writers italiani a livello internazionale. Negli anni Rancy ha esposto i suoi lavori in contesti istituzionali, tra questi si ricordano: la Triennale di Milano (2006 e 2011), al PAC / GAM e sviluppato importanti collaborazioni professionali e creative.