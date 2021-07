Raphael Gualazzi e Simona Molinari insieme sul palco di Suoni di Marca

Sarà un martedì in grande stile quello del 3 agosto a Suoni di Marca: sul palco del Bastione San Marco di Treviso saliranno Raphael Gualazzi e Simona Molinari.

Il cantautore e compositore ripercorrerà la sua carriera tra brani del suo repertorio e reinterpretazioni di chicche blues e soul internazionale, accompagnato da Gianluca Nanni alla batteria e Roberto Bartoli al contrabbasso, dando nuovamente prova di quella cifra artistica eclettica e virtuosistica che lo ha fatto tanto amare dalle platee italiane e straniere. Ad impreziosire la serata la partecipazione speciale della cantautrice pop-jazz Simona Molinari, che duetterà sul palco con Raphael per un live ricco di grandi sorprese. Biglietti già disponibili da 24 euro più diritti di prevendita già disponibili su Ticketone.

Due artisti di prestigio che vanno ad aggiungersi ai primi nomi già svelati dalla kermesse trevigiana: dai Fast Animals and Slow Kids (il 31 luglio) a Max Gazzè (il 2 agosto), passando per Lo Stato Sociale (4 agosto), Fulminacci (5 agosto), Radiofiera (6 agosto), The Bastard Sons of Dioniso e I Ministri (7 agosto). Un programma variegato e ricco di esperienze musicali differenti.