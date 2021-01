Regali di Natale indesiderati: li compra il Mercatino delle occasioni

A San Valentino dell'anno scorso avevano chiesto ai clienti di vendere i regali indesiderati ricevuti dagli ex fidanzati. Oggi il Mercato delle occasioni di Thomas Zardetto torna alla carica con un'altra iniziativa per superare la crisi della zona arancione.

Rientrati dalle festività natalizie appena concluse, il titolare e le sue collaboratrici hanno pensato bene di lanciare una nuova proposta ai loro amati clienti: «Durante questo periodo difficile stiamo cercando di risollevare gli animi delle persone - spiega Zardetto - abbiamo pensato ad una super iniziativa che farà mettere in tasca qualche soldino alla gente. Ci siamo lanciati sulle varie piattaforme social e abbiamo invitato tutte le persone che durante il periodo di Natale hanno ricevuto uno o più regali non graditi a portarceli in negozio. Noi li metteremo in vendita fisicamente nel nostro punto vendita di Susegana e, contemporaneamente, anche nello store online del Mercato delle occasioni». L'iniziativa, in pochi giorni, ha già riscosso un grande successo.