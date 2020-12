Ricette all'italiana: il radicchio di Castelfranco va in onda su Rete 4

Per il terzo anno tornano a riaccendersi le telecamere di Mediaset con la trasmissione televisiva “Ricette all’italiana”, format in onda su Rete 4 dedicato alle buone ricette, ai prodotti tipici e alle curiosità del territorio, condotto in studio da Davide Mengacci.

Giovedì 24 dicembre, il giorno di Natale venerdì 25 e sabato 26 dicembre, nella prima parte del programma dalle ore 11.20 alle ore 12 verranno trasmessi i servizi registrati nei giorni scorsi in Città. Protagonista sarà il Radicchio variegato di Castelfranco Veneto Igp ma non solo. «Nella difficoltà di questi periodi - spiega l’assessore al Turismo, Gianfranco Giovine - con il turismo fortemente provato, non possiamo esimerci nel proseguire la progettualità di marketing comunicativo provando le diverse strade per dare interesse a Castelfranco, alle sue bellezze ed i suoi prodotti. Rete 4 ci ha proposto queste tre puntate da trasmettere nei giorni di Natale quando le famiglie sono raccolte per le feste e purtroppo ora anche dal lockdown.

Abbiamo aderito con entusiasmo non solo pensando alla vetrina offerta dai nostri siti culturali ma anche valutando di promuovere il turismo slow con il Sentiero degli Ezzelini e le varie offerte turistiche prospettate lungo il percorso legate, in questa parte dell’anno, al Radicchio variegato di Castelfranco. Cultura, territorio e prodotti eno-gastronomici. È questa una delle ricette che dobbiamo mettere sul tavolo per ripartire nel nuovo anno». Appuntamento quindi alla vigilia di Natale dalle ore 11.20 su Rete 4 per la prima delle tre puntate con Castelfranco e le sue bellezze.