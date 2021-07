Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Venezia poesia senza fine. Inaugurazione delle attività di RINASCIMENTO POETICO VENETO Venezia poesia senza fine. Il 26 giugno 2021, a partire dalle 18, ai giardini della Marinaressa di ponente il gruppo veneto di RINASCIMENTO POETICO (www.rinascimentopoetico.it) ha organizzato una lettura di poesie per inaugurare le attività dal vivo in Veneto. Padrona di casa è stata la veneziana CHIARA MARTINELLI, coadiuvata dai poeti veneti CARLO MOLINARI, GIORGIA ZEMIGNANI e KRISTINE REBESCO. Presente anche FRANCESCA TOMASINI in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia e il fondatore di Rinascimento poetico PAOLO GAMBI. Nello spirito del movimento sono stati accolti a leggere anche Sara Fusaro e il giovanissimo Cesare “chiamami cinico”, che si erano prenotati online. L’incontro è stato molto partecipato – erano presenti, nel rispetto delle norme anticovid, oltre 50 spettatori – e pieno di commozione. Dopo la presentazione di Paolo Gambi, e la lettura di poesie di Walt Whitman, Borges, Montale e della Szymborska, i poeti e le poetesse presenti hanno letto a rotazione poesie del proprio repertorio, portando a Venezia poesia a volontà. Tra dediche alle persone care, sperimentazioni linguistiche e proposte dei propri cavalli di battaglia, ciascuno ha contribuito con il proprio verso. Il movimento ha mostrato il proprio volto più vero e spontaneo, fatto di persone dalle storie più diverse, giovani e meno giovani, ma unite da una indiscutibile passione per la poesia. E dalla convinzione, come ha sottolineato il fondatore Paolo Gambi, che “ciascuno di noi è stato salvato dalla poesia”. Che se può salvare ciascuno, finirà per salvare il mondo intero. Questo è stato solo l’inizio di una serie di attività che Rinascimento poetico porta a Venezia e in Veneto. RINASCIMENTO POETICO è uno spazio spontaneo e libero che raduna tutti quei poeti che credono che la poesia possa cambiare la vita delle persone. Per aderire al movimento RINASCIMENTO POETICO: · Leggi il nostro manifesto su www.rinascimentopoetico.it Se ne condividi il contenuto aderisci. · Vieni a seguirci sul profilo IG (www.instagram.com/rinascimentopoetico) · Unisciti al gruppo FB (www.facebook.com/groups/284939826572373): condividi le tue poesie con noi · Scrivici di dove sei e di cosa ti occupi, se hai voglia di mettere tue competenze a servizio della poesia rinascimentopoetico@gmail.com