Ripartono a Conegliano i Laboratori gratuiti del Progetto Giovani rivolti ai giovani

Ai nastri di partenza il Laboratorio di Street Art condotto dall’Associazione Kantiere Misto che da molti anni collabora con il Comune di Conegliano per quanto riguarda la promozione della creatività giovanile ed in particolare delle arti urbane. Obiettivo è anche quello di valorizzare il territorio come bene comune e di sostenere progetti di riqualificazione di alcuni spazi cittadini. Sarà utilizzato il muro perimetrale dello stadio comunale, lato via Fabio Filzi, che si presta per questa attività e che già in passato ha ospitato i disegni di

un’associazione, ormai sbiaditi e non più visibili al pubblico. Dal 2013 Kantiere Misto è inserita nel network nazionale di organizzazioni che promuovono l’arte urbana (https://www.inward.it/network.html), i graffiti e la Street Art, permettendole di implementare la sua attività culturale nel territorio ponendosi come punto di riferimento per la creatività urbana e la promozione e l’educazione legata ad essa. Il Laboratorio è strutturato in 6 incontri teorico-pratici di 2 ore ciascuno (12 ore) che si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 a partire dal il 15 settembre seguiti dalla realizzazione dell’opera muraria che si svolgerà in uno o due fine settimana.

Possono partecipare i giovani dai 14 ai 29 anni fino ad un massimo 15 partecipanti. Gli artisti di Kantiere Misto saranno sempre affiancati da un educatore del Progetto Giovani. Per iscriversi basta compilare il form online al link: https://forms.gle/vzqwDVakYP7DV2FF8 oppure telefonare all’Informacittà-Informagiovani “C. Pavesi” tel. 0438 413319- 403 email: informacitta@comune.conegliano.tv.it

Gianbruno Panizzutti, assessore all’Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Conegliano ha commentato: «Il Progetto va in continuazione con tutta una serie di altre iniziative che nel tempo abbiamo dedicato a questa attività e che vede i nostri giovani impegnarsi nella cura e nell’abbellimento di alcune aree cittadine. Nel caso specifico i laboratori in programma non solo insegneranno ai ragazzi l’arte della creatività e della pittura ma serviranno anche per sottolineare come ognuno di noi può prendersi cura in vari modi di una parte della città per renderla migliore e più fruibile».