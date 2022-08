Il sindaco di Treviso attore per un giorno: ciak ai Buranelli

La prima settimana di agosto è iniziata con un "ciak" a dir poco speciale per il sindaco di Treviso, Mario Conte. «Ebbene sì, seppure con una piccolissima parte ho "recitato" (ci ho provato) nell’ultima serie tv realizzata da Jgor Barbazza e Davide Stefanato, dal titolo "Bottega Reato". Sono felice che Treviso sia sempre più apprezzata dalle produzioni televisive e cinematografiche» il commento del primo cittadino che, sulla sua pagina Facebook, ha condiviso anche le prime immagini dal set.

Dopo trucco e parrucco, il ciak vero e proprio al fianco di Davide Stefanato che nella fiction interpreta il "casoin" del paese: «Buongiorno sindaco!» lo saluta l'attore. «Buongiorno Livio e buon lavoro!» la risposta di Mario Conte. Non certo una parte da premio Oscar ma di sicuro un simpatico primo passo nel mondo della settima arte per il sindaco del capoluogo. Il cast di "Bottega Reato" vede tra i protagonisti anche le attrici Linda Collini e Laura Feltrin. Questo lunedì è stato girato il teaser trailer della serie che verrà presentata a settembre alla 79esima Mostra del cinema di Venezia. Il progetto prevede otto puntate e racconterà la storia del "casoin" Livio (interpretato da Stefanato) e del giornalista di cronaca locale Ivan (Jgor Barbazza, già protagonista di "Centovetrine"). Insieme i due amici dovranno risolvere un caso di cronaca nera a puntata, partendo dal ritrovamento di un cadavere in Restera. Alla regia c'è Andrea Canepari, già autore de "Il paradiso delle signore".