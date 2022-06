Rive Divine 2022, ultimi posti disponibili: «Iscrizioni ancora aperte»

La pro loco di Vittorio Veneto, da sempre operativa nella promozione del vittoriese, ripropone anche quest'anno l'evento "Rive Divine", passeggiata guidata con degustazione enogastronomiche nata nel 2015 su proposta di alcune aziende locali.

Quest'anno la manifestazione vede impegnate oltre 40 aziende del settore enogastronomico della zona, in particolare cantine e agriturismo. Nel corso delle 7 edizioni passate "Rive Divine" ha ottenuto riscontri di pubblico sempre più entusiasti. «Quest'anno abbiamo portato a sei il numero dei tragitti per poter accogliere un maggior numero di partecipanti e perché ci sembrava giusto portare la gente direttamente nelle aziende di Rive Divine assaggiare i loro prodotti conoscere la loro storia - spiegano gli organizzatori -. È un evento complesso da realizzare che ha richiesto l’intervento oltre che delle aziende, di accompagnatori forniti dalla scuola di maratona ed Eurobike e a tutto il volontariato della pro loco. Diverse sono le manifestazioni di questo genere anche vicino a noi, ma Rive Divine è speciale. Spesso in questi eventi veniamo serviti da aziende della grossa distribuzione che ci servono prodotti anonimi. In "Rive Divine" quando ci fermiamo in una delle tappe siamo ospiti di aziende agricole e produttori che accolgono i visitatori nel migliore dei modi» concludono. Ad oggi ci sono ancora posti liberi in alcuni percorsi, le iscrizioni saranno pertanto ancora aperte fino a domenica 12 giugno. Maggiori informazioni sul sito della Pro loco di Vittorio Veneto.

Il commento

«Lo scorso anno - conclude il vicesindaco Gianluca Posocco - più della metà dei partecipanti è arrivata da fuori regione, segno del grande favore con cui l’iniziativa è stata accolta anche a livello mediatico. Le iscrizioni stanno procedendo in modo soddisfacente e resteranno aperte fino al prossimo 12 giugno. Ringrazio la Pro Loco di Vittorio veneto per l’importante impegno organizzativo che, ancora una volta, ha saputo mettere in campo. Quest’anno sono previsti 5 percorsi a piedi e uno in bicicletta. Rive Divine non è solo un modo di scoprire il nostro territorio e la sua offerta turistica ma anche un viaggio nella storia e nell’enogastronomia del comprensorio vittoriese fra le colline dell’Unesco. Si tratta di una manifestazione che attira molti turisti. Io invito però ad iscriversi anche i nostri concittadini; potranno scoprire sul loro territorio, cose che non conoscono ed apprezzare ancora di più ciò che chi viene da fuori ci invidia».