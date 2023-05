Suoni di Marca porta sulle Mura il concerto dei Rockets

Il palco del Bastione San Marco, sulle Mura di Treviso, è pronto a trasformarsi nella navicella ideale per accogliere il concerto dei Rockets, un viaggio intergalattico fatto di suoni e scenari lontani ma al tempo stesso vicini alla storia e ai ricordi di un pubblico vasto che abbraccia e mette d’accordo più generazioni di ascoltatori. Giovedì 20 luglio, Suoni di Marca Festival ospita una delle band più iconiche e discusse della scena elettro pop europea, in vista del loro prossimo nuovissimo album

Gli inconfondibili alieni dalle divise spaziali e dalla carnagione argentata fanno il loro ritorno in Italia, paese che fin da subito li ha supportati e che continua a essere tappa fissa dei loro tour mondiali. La band da sempre gioca con una commistione di elementi che evocano un immaginario dallo spazio profondo, come il look futuristico, i testi di natura fantascientifica e distopica e soprattutto le ricche produzioni costellate di suoni sintetici, voci robotiche e arrangiamenti accattivanti tra il rock e l’elettronica. Queste componenti hanno permesso ai Rockets di prendere le distanze da ciò che era la musica di tendenza negli anni Settanta, affermandosi come novità assoluta e dirompente nel panorama musicale fin dal loro esordio grazie anche a hit come On the Road Again (1978) e Galactica (1980), conquistando le platee di tutto il mondo e arrivando ben presto a riempire gli stadi nei loro numerosi tour estivi tra gli anni Settanta e Ottanta. Dopo una breve pausa durante la seconda metà degli anni Novanta, la band riprende a pieno regime la sua attività concertistica tornando anche in studio per registrare del nuovo materiale, arrivando a totalizzare, in nemmeno cinquant’anni di carriera, quasi cinquanta pubblicazioni tra album, raccolte, live e singoli, l’ultima delle quali, "Alienation", risale al 2021.