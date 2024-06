Gruppo Alpini Roncade, un pranzo per i bambini della Sierra Leone

Le penne nere, da sempre in prima linea per aiutare il prossimo, dimostrano ancora una volta la loro grande generosità e impegno nel sociale. Domenica 23 giugno, il Gruppo Alpini di Roncade organizza un pranzo di solidarietà presso il Palalpini di Ca' Tron. L'intero ricavato sarà devoluto all'associazione "Around Us Onlus” di Monastier, che sostiene progetti sanitari, scolastici e di sostentamento per i bambini e le famiglie della Sierra Leone.

«Con questo evento – commenta il Capogruppo Dino Fiorotto - desideriamo offrire a tutti una giornata all'insegna dell'allegria e della solidarietà, dando l'opportunità di gustare i sapori della tradizione e allo stesso tempo di contribuire a un progetto di solidarietà che è per noi molto importante» conclude Fiorotto. Il menù prevede antipasto con sopressa trevigiana e altri affettati, spiedo con costa, salsiccia e pollo, patate al forno, dolce, acqua e, come tengono a precisare gli alpini, un buon vino.

L'associazione "Around Us" Onlus, nata a Monastier nel 2012 per volontà di numerosi trevigiani, opera in Sierra Leone per aiutare bambini e famiglie nel sostentamento quotidiano, nell'istruzione e attraverso missioni mediche. Grazie al supporto di medici volontari trevigiani, l'associazione effettua cinque missioni mediche all'anno, offrendo cure gratuite in un paese dove la sanità è a pagamento. Nel corso degli anni, ha costruito scuole, punti nascita e pozzi d'acqua. Il sostegno di iniziative come questa organizzata dagli alpini di Roncade consente alla Onlus di continuare il suo prezioso lavoro a favore dei più bisognosi.

«Non perdete l'opportunità di partecipare a questo evento di solidarietà – Fa sapere l’intero gruppo degli alpini di Roncade che assieme agli aggregati è impegnato da settimane nei preparativi. - Un piccolo gesto può fare la differenza nella vita di tanti bambini e famiglie. E poi," concludono con un sorriso Daniele Cuccato, Rodolfo Moro, Gianfranco Martin, Renato Rossetto, Claudio Paro e il capogruppo Dino Fiorotto, - vi farete contagiare dalla simpatia di noi penne nere!».