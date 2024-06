Festa in casa di riposo a Roncade per i 100 anni di Maria Vedovato

Festa in casa di riposo a Roncade per i cento anni di Maria Vedovato. La centenaria è stata festeggiata martedì 18 giugno dai figli Patrizia e Walter, dai nipoti e familiari, insieme a tutto il personale, agli amministratori della Fondazione Città di Roncade e dell’Amministrazione comunale. Maria, nata a Piombino Dese, si è trasferita a Roncade per seguire il marito - carabiniere presso la stazione di Roncade -, e ha dedicato la sua esistenza alla cura della sua amata famiglia.

Ha sempre nutrito una passione profonda per il taglio e la cucitura, dedicandosi sin da giovane alla creazione di abiti stupendi ed eleganti per le sue figlie. Oltre alla sua maestria nell'arte della sartoria, Maria è una donna che trova grande gioia nella socialità, infatti in questi anni ha sempre partecipato attivamente a tutte le attività organizzate all'interno della Casa di riposo. È anche una persona profondamente religiosa e devota. La figlia Patrizia ha voluto ringraziare le volontarie partecipanti di Fondazione per le cure e le attenzioni quotidianamente rivolte alla propria mamma. Durante la festa, Maria ha ricevuto alcuni doni, tra cui un rosario da Fondazione, un’orchidea dal sindaco di Roncade Marco Donadel e una pergamena dall’assessore al Sociale di San Biagio di Callalta Alessia Zanetti.