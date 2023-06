Digital Lab, studenti di H-Farm insegnanti dei più piccoli. Esperienza positiva a Roncade

Si è conclusa mercoledì scorso la sperimentazione del progetto di recupero extrascolastico “StudioSì studiare insieme” di Fondazione Città di Roncade. L’attività di supporto allo studio, che ha visto coinvolti da gennaio per 19 settimane 10 insegnanti volontari in pensione e 17 alunni delle scuole elementari e medie di Roncade e Monastier, in collaborazione con le rispettive Amministrazioni Comunali che hanno messo a disposizione i locali, è stata completata dall’esperienza offerta ai ragazzi di partecipare ai 4 incontri del Digital Lab realizzato grazie all’alleanza educativa tra Fondazione e H-Farm International School.

Nel Digital Lab gli studenti del terzo anno delle superiori della Scuola Internazionale di H-Farm si sono messi in gioco nel ruolo di insegnanti proponendo ai piccoli allievi di StudioSì una esperienza di storytelling, accompagnandoli prima nell’ideazione di una storia e poi nella realizzazione di fumetti e di animazioni attraverso strumenti digitali.

«Ringrazio i docenti volontari di Fondazione e gli studenti di H-Farm grazie ai quali i ragazzi di StudioSì– ha sottolineato la presidente di Fondazione Simonetta Rubinato- hanno avuto un’importante occasione per fare esperienza del fatto che ciascuno di noi ha dei talenti da mettere in gioco. L’esperienza del ricevere educa poi al donare: le attenzioni e il tempo ricevuti dai ragazzi da parte dei docenti volontari di Fondazione e degli studenti di H- Farm potranno renderli a loro volta più disponibili verso i loro compagni di scuola, i famigliari e gli altri in genere».

«Gli studenti della scuola internazionale di H-Farm -ha concluso Mauro Bordignon, dirigente della scuola- da questa esperienza hanno a loro volta compreso come fare l’insegnante richieda innanzitutto un’attività di studio e di ricerca quotidiana e che pertanto nella scuola come nella vita il miglior modo per insegnare sia continuare a imparare». Fondazione e H-Farm vista l’esperienza positiva si sono ripromesse di continuarla.