Roncade, concluso il laboratorio intergenerazionale sull’uso dello smartphone

Si è concluso ieri, 8 marzo, il laboratorio intergenerazionale coprogettato da Fondazione Città di Roncade e H Farm International School, dal titolo "Smartphone Istruzioni per l’uso", che ha visto gli studenti del terzo anno di H-Farm nel ruolo di tutor di 43 senior del territorio. Un ciclo di sei incontri nei quali i ragazzi hanno stimolato gli over 60 a utilizzare i dispositivi mobili per valorizzare le opportunità offerte dalla rete, come connettersi attraverso i social con amici e parenti, utilizzare i servizi online della pubblica amministrazione, prenotare voli aerei o ticket per eventi culturali, ecc.



Al contempo gli studenti hanno messo alla prova le loro soft skills come l’empatia, la sensibilità e la capacità di ascolto, fondamentali per instaurare corrette relazioni interpersonali nel corso della vita personale e professionale dei nostri studenti. Grande emozione durante la consegna degli attestati di partecipazione, alla quale hanno partecipato Simonetta Rubinato, presidente della Fondazione e Mauro Bordignon, head of Academics di H farm, quando i senior e i ragazzi hanno voluto sottolineare come il laboratorio sia stato innanzitutto un modo per arricchirsi vicendevolmente.