Un anno e oltre 500 ore di views: la rubrica "Bon Ton Time" festeggia la 50° puntata

È iniziata dallo sconforto di un momento difficile ed è diventata l’entusiasmo di un anno intero. La rubrica "Bon Ton Time" ideata da Giuliamaria Dotto Pagnossin per divulgare in maniera gratuita il galateo nel web ha raggiunto le 50 puntate ad un anno dalla pubblicazione della prima pillola, raggiungendo così migliaia di impressions per un tempo di visualizzazione di più di 500 ore solo su YouTube.

"Quando ho iniziato questo percorso non mi sarei mai aspettata di arrivare fino a qui. Per me e per la mia agenzia è un traguardo importante, che ci ha dato forza e animo in questi mesi particolarmente difficili e vuoti per il settore degli eventi” racconta l’imprenditrice a capo dell’omonima agenzia di comunicazione ed eventi. Per festeggiare al meglio la 50sima puntata, il video che uscirà domani, alle ore 12, in tutti i canali online (Facebook, Instagram, YouTube) dell’agenzia, sarà uno speed video riassunto delle 50 pillole da non dimenticare mai. Inoltre, i “festeggiamenti" continueranno anche alla sera con una diretta instagram (profilo @giuliamariadotto) alle ore 21, con il noto autore Adessoscrivo in collaborazione con la casa editrice Sperling&Kupfer.

«Ho voluto chiudere questo primo ciclo in un modo quasi ironico, presentando un libro che pone l’attenzione sulla difficoltà di questo ultimo periodo ma in maniera positiva, con uno sguardo a quel che capita nella vita di ognuno e di come questo riesca a porre l’attenzione su di sé e su come lavorare per tirare fuori la grinta e la positività che c’è in ognuno di noi. Una sorta di "Ricorda che dipende tutto da te”». Le pillole di Bon Ton Time da domani in poi verranno pubblicate con cadenza mensile. Ogni primo venerdì del mese, alle ore 12, Giuliamaria Dotto Pagnossin affronterà il galateo con un taglio ed argomento diverso, pur mantenendo il comune denominatore di ogni pillola: il galateo valido per ogni persona, età e professione.