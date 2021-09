Benetton Rugby, il nuovo inno scritto e cantato dai Rumatera

Il Benetton Rugby ha un nuovo inno ufficiale: si chiama "Leoni" ed è scritto e cantato dai Rumatera, celebre band veneta punk rock. Si tratta di un brano energico, pieno di carica, che vuole rafforzare la connessione tra i Leoni biancoverdi ed il proprio popolo.

Dopo la presentazione avvenuta in esclusiva venerdì pomeriggio, 24 settembre, su Radio Piterpan, l’inno verrà presentato per la prima volta dagli stessi Rumatera domani, sabato 25 settembre, allo Stadio Monigo durante il pre-partita di Benetton Rugby contro Dhl Stormers, match inaugurale dello United Rugby Championship. Il cuore della colonna sonora riconduce agli importanti valori di abnegazione, coraggio, gioco di squadra e terzo tempo che fanno da fondamenta del rugby dentro e fuori dal campo, rimarcando l’affetto e l’unione costante dei tifosi dei Leoni con i propri beniamini. Benetton Rugby ringrazia i Rumatera per il fantastico lavoro svolto accogliendo la richiesta del club e dello Studio Perazza che ha gestito questo progetto non solo dal punto di vista di ideazione del concept creativo del video, ma facendo anche da tramite con la band veneta.

"Leoni" sarà disponibile da venerdì 1º ottotbre su Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, Tik Tok, Amazon Music e su tutte le altre piattaforme musicali online. La canzone fa seguito allo storico inno “Anima Bianco Verde” che ha accompagnato il Benetton Rugby dal 2007 fino ad oggi. Un brano composto dal trevigiano Red Canzian e da Stefano D’Orazio, arrangiato da Bruno Zucchetti e con la voce di Marco Guerzoni. Due inni quindi che calzano alla perfezione rispetto all’epoca rugbistica attraversata dalla franchigia trevigiana. Il primo, che ha rappresentato il percorso del Benetton Rugby nel passaggio tra il tramonto delle conquiste in campo italiano e gli albori dell’inserimento nella Celtic League, rappresentando i Leoni in campo internazionale, con il coronamento del successo nella Rainbow Cup. Il testimone ora passa al secondo, che configura il club biancoverde all’inizio della nuova avventura nello United Rugby Championship, in una veste nuova ed effervescente.

Il testo della canzone

Dagli spogliatoi fino alla tribuna

Tutti con i fioi la famiglia è solo una (LEONI!)

Bianco e verde la bandiera

Tutti fianco a fianco

Il rispetto e l’umiltà

Fuori e dentro il campo (LEONI!)

C’è la grinta giusta

E la Marca esulta

E sentiamo

l’urlo degli eroi

Ooooooh LEONI!

Il nostro cuore c’è nella partita

Coi bianco verdi per tutta la vita

Grandi leoni noi sempre con voi

Tutta Treviso con i nostri fioi

LEONI! LEONI!

Dentro ad ogni mischia

Spingi più che puoi

Sai c’è già una pinta

che ti aspetta dopo coi fioi (LEONI!)

Onore al terzo tempo

La partiiita continuerà

Fino l’ultimo boccale

Finché la birra non finirà (LEONI!)

C’è la grinta giusta

E la Marca esulta

E sentiamo l’urlo degli eroi

Ooooooh LEONI!

Il nostro cuore c’è nella partita

Coi biancoverdi per tutta la vita

Grandi leoni noi sempre con voi

Tutta Treviso con i nostri fioi

La nostra squadra c’è combatteremo

Coi biancoverdi vai e vai che ‘ndemo

Grandi leoni noi sempre con voi

Tutta Treviso con i nostri fioi

LEONI! LEONI! LEONI!

C’è la grinta giusta

E la Marca esulta

E sentiamo

l’urlo degli eroi

Ooooooh LEONI!

Il nostro cuore c’è nella partita

Coi bianco verdi per tutta la vita

Grandi leoni noi sempre con voi

Tutta Treviso con i nostri fioi

La nostra squadra c’è combatteremo

Coi bianco verdi vai e vai che ‘ndemo

Grandi leoni noi sempre con voi

Tutta Treviso con i nostri fioi

LEONI! LEONI! LEONI! LEONI!