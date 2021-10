Ballando con le stelle 2021, nel cast anche Sabrina Salerno

Il Veneto alla conquista di "Ballando con le stelle 2021": sabato 16 ottobre torna su Rai 1 il celebre programma condotto da Milly Carlucci che, mai come quest'anno, vedrà in giuria e tra i concorrenti molti nomi legati alla nostra regione.

In gara ci sarà la trevigiana d'adozione Sabrina Salerno, in coppia con il maestro di ballo Samuel Peron (veneto anche lui). I due dovranno vedersela con Lucrezia Lando, altra stella del ballo veneto, originaria di Bassano del Grappa, quest'anno in coppia con il motociclista Andrea Iannone (ex di Belén Rodriguez). A giudicarli ci sarà Carolyn Smith, padovana d'azione e prima vaccinata con la terza dose, poche settimane fa, al centro vaccini di Villorba.

I concorrenti

Nel cast ci saranno anche: Al Bano Carrisi che ritrova Milly Carlucci dopo aver già preso parte al Cantante Mascherato negli abiti del Leone. Il cantante infrange così uno storico tabù del programma che ha sempre voluto tra i propri concorrenti volti mai visti in altri 'reality', ambiente a cui Al Bano non è certo nuovo: era il 2005, infatti, quando prese parte alla storica edizione dell'Isola dei Famosi con ascolti stellari e rottura in diretta con Loredana Lecciso. Nel 2018, poi, ha poi preso parte a The Voice in qualità di coach, per bissare il tutto nel 2020 al fianco della figlia Jasmine in The Voice Senior.

Nella liste compare anche Morgan che ha già spiegato molto chiaramente i motivi della sua partecipazione al programma di Rai1 e la collega Mietta. Dal mondo dello sport arriva l’ex calciatore Fabio Galante, mentre da quello della tv il parrucchiere Federico Fashion Style. Anche Memo Remigi sarà nel cast, reclutato da Milly Carlucci in diretta tv, durante il programma di Rai1 Oggi è un altro giorno. Tra gli ultimi concorrenti annunciati, Arisa: la cantante è stata confermata da Milly Carlucci nel programma domenicale ‘Da noi a ruota libera’, alla fine di un lungo corteggiamento. Alla lista si aggiungono il fisico Valerio Rossi Albertini, il rugbista Alvise Rigo, e Bianca Gascoigne, figlia dell’ex centrocampista Paul. Il cast costruito quest'anno è davvero stellare, ma Milly Carlucci ha tenuto a puntualizzare che la Rai non ha speso le cifre esorbitanti che si sono vociferate. Quanto ai ballerini per una notte, invece, si fanno i nomi del velocista Marcell Jacobs, del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e dell’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima.