Sabrina Salerno ed Enrico Monti: «Quando ci siamo conosciuti io ero fidanzata, lui sposato»

Sabrina Salerno ed Enrico Monti insieme da trent'anni, di cui 16 di matrimonio: la showgirl e il marito, residenti a Mogliano Veneto, hanno parlato per la prima volta del loro legame sempre più solido in una lunga intervista al "Corriere della Sera", ripercorrendo le tappe della loro storia, nata non senza qualche difficoltà.

Salerno e Monti, infatti, si sono conosciuti per motivi di lavoro, come raccontato dall'imprenditore: «Ai tempi ero discografico, avevo uno studio di registrazione dove hanno inciso Vasco Rossi, Shade, Simply Red. Andai ad un concerto di Sabrina allo stadio di Rovigo e cenammo con altri, 31 anni fa». Un anno dopo il nuovo incontro tra i due e questa volta Sabrina prende la parola: «Mi sono accorta subito che c’era qualcosa e che era importante». A farle eco il marito: «Anch’io, ma dovevo far finta di nulla: ero sposato da poco e avevo un figlio di qualche mese». «Beh, io pure ero fidanzata. Ma l’amore non lo spieghi con la logica. Io in lui avevo visto l’amore salvifico» ha aggiunto Sabrina. Dal loro grande amore è nato Luca Maria, oggi 18enne. Le nozze tra i due nel 2006, quando il figlio aveva già due anni. Oggi il loro è un amore forte e paziente, con un pizzico di sana gelosia. «Se dicessi che non lo sono per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei, di ogni tipo. Cosa faccio: uccido tutti? Non mi permetto di essere geloso» ha confessato Monti, classe 1968 imprenditore del settore tessile a capo dell’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, fondata nel 1911 da nonno Bruno. Il segreto del loro amore? Tanta stima reciproca e fiducia l'uno nell’altro.