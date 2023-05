Sabrina Salerno, perizia dal chirurgo plastico: «Il mio seno non è rifatto»

"Spero, con questo documento, di aver messo la parola fine ad una fake news che mi perseguita ormai da più di 30 anni". A parlare è Sabrina Salerno che, nelle scorse ore, ha pubblicato sui suoi profili social una perizia eseguita dal chirurgo plastico di Treviso Giorgio Berna, per certificare che il suo seno non è rifatto.

Nella perizia, resa pubblica dalla showgirl nata a Genova ma da anni residente a Mogliano, si legge come il seno di Sabrina Salerno non abbia protesi mammarie. "La paziente - scrive il dottor Berna - non riferisce alcun intervento chirurgico al seno. È in follow up mammografico ed ecografico da circa 20 anni". Il chirurgo, poi, ha descritto il risultato dell'esame che dimostra come non ci siano cicatrici, né "masse palpabili". Ed è giunto alle seguenti conclusioni: "La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari". Uno schiaffo dunque agli "haters" della Salerno che per anni l'hanno accusata di essersi rifatta il seno. E tra i commenti al post c'è chi le scrive: "C'era proprio bisogno di arrivare a tanto? A mio modesto parere, non dovevi dimostrare niente a nessuno, perché la tua bellezza va oltre la presenza o meno di due protesi. La tua femminilità, il tuo charme, il tuo essere donna vanno oltre".