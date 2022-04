Sabrina Salerno al nuovo ristorante "Vite": siparietto con Sandra Milo

Sabrina Salerno torna a far parlare di sé sui social: la showgirl, trevigiana d'adozione, ha pubblicato in questi giorni una serie di scatti che la ritraggono nel nuovo ristorante "Vite", aperto a Villorba dai titolari del Cantiere Art District.

Le foto ritraggono la Salerno con una camicetta semi trasparente e una gonna stile Chanel: una posa volutamente provocante ma accompagnata da una didascalia assolutamente ironica: "Si vede bene il lampadario?" chiede Sabrina, scherzando con i followers. E qui arriva la sorpresa perché tra i tantissimi commenti e apprezzamenti da parte del pubblico maschile è comparso anche un messaggio da parte dell'attrice Sandra Milo che in provincia di Treviso ha un amico e chaperon. "Non credo che qualcuno lo noterà a meno che non si tratti di un arredatore d'interni. Saranno tutti distratti da altro" il commento della Milo. Sabrina non ha risposto ma foto e commento hanno fatto il pieno di like. Per il nuovo ristorante firmato da Davide Vanin e Alessandro Benetton subito un ottimo volano di visibilità.