A San Biagio di Callalta borse di studio agli studenti meritevoli

In una sala consiliare gremita di mamme e papà, nonni, familiari, amici e docenti, l’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta ha premiato ufficialmente 30 studenti – di scuole medie e superiori – che nell’anno scolastico 2022/23 hanno concluso brillantemente il loro ciclo di studi. “Oggi celebrate un traguardo importante, frutto dell’impegno e della costanza che avete messo nel vostro percorso scolastico, - hanno commentato Valentina Pillon ed Elena Pagotto, rispettivamente prima cittadina e assessore alla Scuola di San Biagio di Callalta – ma gettate soprattutto le basi per i vostri obiettivi futuri e per il vostro cammino di vita, che vi auguriamo denso di tante soddisfazioni e successi. Per la nostra comunità questo momento è motivo d’orgoglio, perché da voi giovani dipende il nostro futuro”. A giugno scorso, con la consegna degli attestati agli studenti meritevoli dell’anno precedente, l’Amministrazione comunale Pillon aveva omaggiato i ragazzi con una visita guidata alla bellissima Villa Navagero-Erizzo di Rovarè, mentre i nuovi premiati saranno accompagnati dall’Amministrazione e dallo storico locale Ivano Sartor alla preziosa Chiesetta del Redentore a Nerbon, località di San Biagio. Perché una proposta culturale di questo genere? “Le nuove generazioni sono il nostro futuro: solo se riusciremo a trasmettere loro l’amore per il territorio e la comunità locale, un giorno avremo cittadini innamorati del luogo in cui sono nati e cresciuti, che ci auguriamo avranno il desiderio di adoperarsi per la promozione e la valorizzazione del bene comune”. Borse di studio 2023 consegnate agli studenti sanbiagesi diplomati alle: SCUOLE MEDIE – Pietro Azzolin, Marco Boscariol, Caterina Broggio, Elisabetta Buffolo, Matilde Daniel, Gabriella De Vidi, Alberto Fabris, Chiara Gaiotto, Bowen Paride Liu, Paolo Morandin, Kira Nesterova, Cesare Pavanello, Nicole Pesce, Giulia Piaser, Thomas Rossetto Andreos, Nicolò Scardellato, Yanis-Alexandru Stoian, Margherita Tesser, Arianna Zabotti, Gemma Zambon, Beatrice Zanchin, Giulia Zanella. SCUOLE SUPERIORI – Clarissa Barca, Valerio De Franceschi, Ken Andrew Del Mundo, Oumaima Labrag, Simone Linguanotto, Silvia Marchesin, Nicolò Saran, Leonardo Zambon.