All'Istituto comprensivo approvato l'indirizzo musicale

In ambito didattico, l’innovazione è oramai un fattore strutturale, per fornire alle famiglie un’offerta formativa al passo coi tempi, in grado di rispondere ai nuovi bisogni educativi. Per questo a San Biagio di Callalta è stata appresa con particolare entusiasmo la notizia che l’Ufficio scolastico territoriale di Treviso ha accolto la richiesta dell’Istituto comprensivo di istituire l’indirizzo musicale all’interno della scuola secondaria di 1° grado. “Come Amministrazione comunale crediamo molto in questa nuova proposta didattica – spiegano la sindaca Valentina Pillon e l’assessore all’Istruzione e alle Politiche educative di S.Biagio, Elena Pagotto – per questo ringraziamo il dirigente dell’IC, Samuele De Bettin, e il suo staff per l’impegno profuso per portare a casa questo obiettivo prestigioso, che darà l’opportunità a quanti lo desiderano di studiare in modo approfondito, fin dalle scuole medie, uno strumento musicale a scelta fra pianoforte, chitarra, violino e percussioni. Questo sarà il primo passaggio per la costituzione di un’orchestra d’istituto, che in altre realtà ha portato risultati importanti per tutta la comunità, non solo per i ragazzini e le famiglie direttamente coinvolte nella proposta artistico-culturale”. Anche il dirigente scolastico Samuele De Bettin è giustamente soddisfatto del nuovo indirizzo musicale che sarà attivato all’interno del suo IC fin da settembre 2024. “Si tratta di un ampliamento dell’offerta didattica di alto profilo e di comprovata efficacia nello sviluppo umano della persona, per questo siamo molto contenti dell’opportunità che ci è stata concessa. L’iter per arrivare fino a qui, - spiega - è stato piuttosto lungo, iniziato già lo scorso anno con un sondaggio presso le famiglie, per capire i loro desiderata. Con le iscrizioni alla scuola media abbiamo raccolto 25 domande per l’indirizzo musicale, che è previsto dall’ordinamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito. In virtù delle iscrizioni, ci sono stati assegnati quattro docenti specializzati, uno per ogni strumento. A livello operativo, gli studenti dell’indirizzo musicale non saranno riuniti in un’unica sezione, bensì sarà costituita una classe articolata, con elementi che frequentano le secondarie di 1° grado di S.Biagio e Zenson. Le tre ore aggiuntive settimanali dell’indirizzo musicale, si svolgeranno in orario pomeridiano, nel plesso di S.Biagio”. Nello specifico, l’indirizzo musicale prevede lezioni strumentali singole e collettive, teoria e lettura della musica, musica d’insieme. A maggio l’IC organizzerà degli esami orientativo attitudinali per gli studenti iscritti al nuovo indirizzo, per valutarne il livello di preparazione ed eventualmente orientarli rispetto alla scelta dello strumento.