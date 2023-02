Festa del Patrono a San Biagio di Callalta, sindaco "scortato" dai Rangers

Il primo cittadino di San Biagio di Callalta scortato dai Rangers. Il sindaco Alberto Cappelletto, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, è stato accompagnato dai Rangers dell´Associazione Volontari d´Europa di Sernaglia della Battaglia.

San Biagio Vescovo e Martire, avendo guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato come protettore per i mali di quella parte del corpo e protettore contro i raffreddori. A questo risale il rito della "benedizione della gola", compiuto con due candele incrociate. Lunedì si è tenuta la celebrazione in chiesa con la processione lungo le vie del paese e la benedizione della reliquia.

Alla comunità si sono unite le rappresentanze delle Associazioni d´Arma e combattentistiche degli Alpini, degli Artiglieri, dei Bersaglieri e della Marina Militare. Una grande orgoglio per i Ranger in alta uniforme con il “Ranger Hat”, il tipico cappellone dei guardia parco, che hanno partecipanti all´evento e la soddisfazione del Sindaco che ha ringraziato pubblicamente per la collaborazione.