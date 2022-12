San Biagio di Callalta, fumettisti del Treviso Comic decorano le vetrine di Natale

Dai Babbi Natale alle renne, dai pupazzi di neve agli alberi pieni di pacchi. Le vetrine dei negozi di San Biagio di Callalta si sono colorate per attrarre e accogliere i clienti durante il periodo natalizio. L’iniziativa è promossa dalla Confcommercio Treviso che ha accolto l’idea del fiduciario comunale, Giacomo Pasqualato. Ad abbellire le vetrine delle attività commerciali aderenti ci hanno pensato gli artisti, fumettisti e illustratori, della squadra del Treviso Comic book festival. «In questo modo – spiega Pasqualato – abbiamo messo in comunicazione due mondi diversi, il commercio e l’arte, che però si rivolgono alle stesse persone, attraverso un servizio o un’opera, per regalare un’emozione speciale in questo particolare periodo dell’anno. E’ il nostro modo di augurare a tutti buon Natale». L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di San Biagio di Callalta, è finanziata dalla Confcommercio Treviso; ai commercianti aderenti è stata richiesto un piccolo contributo.