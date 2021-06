Arrighi: «A San Pietro di Feletto ho incontrato persone straordinarie»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Gianluca Arrighi ha inaugurato "Parole in un bicchiere", la rassegna letteraria che in questi giorni si sta svolgendo a San Pietro di Feletto nell'ambito della cinquantesima edizione della "Mostra dei Vini di Collina". Il noto scrittore romano ha intrattenuto il vasto pubblico presente nella piazza del Municipio a Rua di Feletto per oltre un'ora e mezza, fermanodsi poi sotto il capannone allestito dalla Pro Loco per firmare le copie dei suoi romanzi. Arrighi, al termine dell'evento, ha approfittato del ponte del 2 giugno per trascorrere alcuni giorni sulle colline del Prosecco.

«A San Pietro di Feletto ho incontrato persone straordinarie - ha dichiarato - che, come volontari, svolgono un lavoro prezioso per valorizzare il territorio, in una combinazione di paesaggi mozzafiato, bellezze naturali, ospitalità e buona tavola. Tra tutte, voglio ringraziare in particolare Arcangelo Marcon, presidente della Pro Loco di San Pietro di Feletto, e Sonia Ceschin, ideatrice e curatrice della bellissima rassegna letteraria 'Parole in un bicchiere'. Mi hanno accompagnato in uno splendido viaggio, raccontandomi l'arte e la storia della Marca Trevigiana».