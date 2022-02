Il gruppo trevigiano dei Valid, dopo Sanremo Rock, partecipa a The Explosion Of Rock

Dopo Sanremo Rock 2021 la band trevigiana dei Valid approda al concorso nazionale The Explosion Of Rock con “Il Leone di Jesi”, il brano dedicato ad uno dei più grandi campioni di Superbike: Giancarlo Falappa. I 5 componenti del gruppo chiedono aiuto agli appassionati per “far ruggire” il loro brano e riuscire a vincere insieme. Basterà mettere MI PIACE, entro mercoledì 16 febbraio, a questo link https://www.facebook.com/100063479743990/posts/362854392507216/?d=n e tifare per la band composta dai trevigiani Andrea “Cico” Stefani (voce), Massimo “Many” Vecchiato (batteria), Roberto Biolzi (chitarra), Amedeo Sansonetto (chitarra) e Francesco Zuccarello (basso).

Accomunati dalla passione per il rock i Valid nascono, come spesso accade, in un garage della campagna trevigiana nel 1989. “Abbiamo iniziato con la scrittura di brani inediti e alla rivisitazione di canzoni celebri del repertorio della musica italiana che poi abbiamo portato in giro per le città suonando dal vivo assieme a molte cover dei nostri “mostri sacri” commentano i Valid.

Il tutto sfociò nella produzione di un demo dal titolo, Nessuna Umana Pietà, un miscuglio di liscio, punk e metal con testi in italiano. “Abbiamo anche incontrato “il gatto e la volpe - commentano con un pizzico di ironia (e amarezza) i Valid - Due pseudo produttori che ci hanno spillato un po’ di soldi senza mai darci niente in cambio. Ma non ci siamo lasciati abbattere dalla sorte”. Nel 2012 l’ultima line-up si è tolta delle belle soddisfazioni suonando in eventi internazionali come le Tattoo Convention di Treviso e Venezia e con il mitico Tony Currenti , il primo batterista degli Ac/dc.

I Valid hanno partecipato anche a diversi concorsi, tra cui Sanremo Rock 2021 e a loro è stato dedicato anche un libro dal titolo: “Valid - Dannati e condannati”. Ultimamente hanno approfittato del lockdown per dedicarsi a dei nuovi inediti; tra questi anche “Il leone di Jesi” che è già stato definito dalla critica come “un brano straordinario”!