Sarah Ferguson vendemmia Prosecco tra le colline Unesco

E' atterrata domenica 27 settembre con un volo privato dal Portogallo all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Ospite dell'Hotel Abbazia di Follina ha cenato da Gigetto, in Ghiacciaia e nella villa della famiglia Zanetti. Lunedì 28 settembre è stata protagonista, insieme al sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, di un’esclusiva vendemmia nella Docg alla tenuta Fasol Menin mentre oggi visiterà Villa Barbaro a Maser prima di terminare il suo soggiorno in provincia di Treviso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Sarah Ferguson, duchessa di York, si sta godendo un intenso soggiorno tra le bellezze della Marca. Arrivata in Italia per discutere un accordo sulla possibilità di unire il brand Hausbrandt alla sua fondazione benefica, Sarah's Trust, ha approfittato dell'occasione per una visita tra le colline patrimonio Unesco dove è stata protagonista di una vendemmia a dir poco "regale" in qualità di grande estimatrice delle bollicine trevigiane. Ex moglie di Andrea, duca di York, terzogenito della Regina Elisabetta II e del principe Filippo, nonché ex cognata della principessa Diana e del principe Carlo, Sarah Ferguson si aggiunge così alla lunga lista di celebrità che, solo negli ultimi mesi, sono arrivati in visita alle colline Unesco. La duchessa vorrebbe sviluppare un progetto dedicato al Prosecco superiore e vista l'esperienza positiva di questi giorni non è escluso che possa tornare presto tra le colline della provincia di Treviso.