"Decora il Natale": quindici le scuole premiate da Savno

A ogni scuola il suo leccio: è con questa premessa creativa ed ecologica che la decima edizione di “Decora il Natale” promossa da Savno insieme al Consiglio di Bacino Sinistra Piave ha avuto inizio, e ora finalmente la fantasia dei partecipanti viene premiata con un montepremi di 3.500 euro, tradotti in buoni spesa per l’acquisto di materiale didattico. L’idea è nata dalla volontà di preservare lo storico concorso sul riciclo creativo nonostante le difficoltà portate dalla pandemia e si è concretizzata con la distribuzione di un leccio, un albero autoctono sempreverde vivo, alle scuole partecipanti, da decorare dando sfogo alla creatività sempre tenendo a mente il tema ecologico. A partecipare sono state le scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado provenienti da tutto il territorio del Bacino di Sinistra Piave, per un totale di 3.672 studenti appartenenti a 42 scuole. I ragazzi hanno dato prova di grande estro artistico, decorando i lecci con le più disparate tecniche e idee: dai cotton fioc ai brillantini, dal cartoncino alle pigne e foglie secche, dal cotone alla pasta, in un turbine di fantasia.

I messaggi collegati alle creazioni sono stati altrettanto profondi e originali: la vicinanza alla natura, l’attenzione agli sprechi, la riscoperta delle cose semplici e la salute del nostro Pianeta sono solo alcuni dei numerosi temi che hanno guidato le decorazioni dei lecci. La scuola primaria di Fontanelle ad esempio ha rivisto nella plastica la bellezza del vetro: “Il leccio così rivestito rappresenta un cielo prezioso” racconta. La speranza è la chiave di lettura per l’albero della scuola d’infanzia di Ponte di Piave che ha usato candele di feltro per accendere una luce nei cuori. I materiali di riuso della secondaria di Gaiarine si trasformano invece in termometri, orsi polari e ghiaccioli, per sensibilizzare sul tema del surriscaldamento globale. La mostra della decima edizione di “Decora il Natale” si è svolta per ovvie ragioni online, sul sito di Savno www.savnoservizi.it: una Giuria Tecnica di esperti ha premiato i tre alberi più originali per ogni fascia scolastica e anche quest’anno non sono mancati il premio “Savno” e il “Premio del pubblico” per ogni categoria. Ai primi classificati sono stati assegnati 400 euro; ai secondi classificati 250 euro; ai terzi classificati 150 euro; per il Premio Savno 150 euro e per il Premio del pubblico 100 euro.

Di seguito tutti i premiati:

Categoria scuole infanzia:

1° classificato:

Scuola dell’Infanzia “A. Pazienza” di Vittorio Veneto

2° classificato:

ex aequo

Scuola dell’infanzia “S. Antonio” di Corbanese (Tarzo)

Scuola dell’infanzia “Tofano” di Conegliano

Scuola dell’infanzia “Zavrel” di Refrontolo

3° classificato:

Scuola dell’infanzia “Zavrel” di Rugolo (Sarmede)

Premio Savno

Scuola dell’infanzia “Girotondo delle età” di San Pietro di Feletto

Premio del pubblico

Scuola dell’infanzia “Maria Bambina” di Orsago

Categoria scuole primarie:

1° classificato:

Scuola primaria “Salvadoretti” di Santa Lucia di Piave

2° classificato:

Scuola primaria “Tonello” di Fontanelle

3° classificato:

Scuola primaria “Canova” di Santa Lucia di Piave

Premio Savno:

Scuola primaria “Parise” di Oderzo

Premio del pubblico:

Scuola primaria “Volta” di Chiarano

Categoria scuole secondarie di primo grado:

1° classificato:

Scuola secondaria “Giovanni XIII” di Ormelle

2° classificato:

Scuola secondiaria “Gritti” di San Polo di Piave

3° classificato:

Scuola secondaria di Gaiarine

Premio Savno:

Scuola secondaria di Cimadolmo

Premio del pubblico:

Scuola secondaria di Gaiarine