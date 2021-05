Scappa, il primo singolo del trevigiano Alessandro Furlan

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una canzone composta tre anni fa e prodotta a Milano nello studio Looca Music con Luca Saliu (Twenty aka TwoZero) dopo la partecipazione ad Amici casting e l’amicizia stretta con Andrea Scuderi (in arte Skoob), così come tutte i restanti cinque brani che andranno a comporre il primo ep.

Il retroterra rock traspare in questo primo brano, dove molte sono anche le influenze cantautoriali. Questa mescolanza ci riporta alle atmosfere alternative-pop dei Verve e dei Subsonica. Dice Alessandro: «Penso che nel 2021 sia difficile e abbastanza limitante definirsi con un genere preciso; siamo influenzati da troppi stili differenti che cerchiamo di mescolare in un’unica identità». È proprio questa identità ritrovata nel panorama musicale contemporaneo che fa scegliere all’artista di non indugiare oltre e di proporre al pubblico le sue canzoni . Scappa unisce un’iniziale calma, delicata e malinconica, a una sensazione di malessere e rabbia, che esplode presente nei ritornelli. È un crescendo di emozioni accompagnato da batterie sempre più pesanti e gonfie. «Nella produzione - continua Alessandro - ho creato delle atmosfere volutamente angoscianti, per trasmettere la fuga da qualcosa di cui non ci si può liberare, qualcosa che rimarrà sempre dentro di noi come un segno indelebile: il nostro continuo pensare». Sulla scia di artisti come Ernia e Imagine Dragons.