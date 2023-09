Silea festeggia i 100 anni di Anita Chinotto, moglie dello storico rilegatore Giuriato

Mercoledì 20 settembre, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Silea, l’assessore alla cultura e all’istruzione Angela Trevisin ha raggiunto la concittadina Anita Chinotto alla Residenza Fagarè di Cornuda per festeggiare i suoi 100 anni. In molti a Silea conoscono e ricordano Anita Chinotto, il marito Giuseppe Giuriato è stato uno storico rilegatore, con laboratorio all’inizio di via Roma: «Anita e il marito – spiega l’assessore alla cultura e all’istruzione Angela Trevisin – rappresentano un tassello importante della storia della nostra comunità e per questo, in occasione del notevole traguardo dei 100 anni, abbiamo voluto recapitarle i più cari auguri da parte di tutta Silea».