La signora Maria Nascimben festeggia i 10 anni a Casa Marani

Per i 10 anni di permanenza della signora Maria Nascimben un momento di festa a Casa Marani. Oggi, giovedì 11 marzo, ospiti e operatori hanno celebrato la ricorrenza con un po' di musica e qualche dolcetto. Arrivata a Casa Marani nel 2011, perché nelle strutture per anziani della sua Silea non c'erano posti disponibili, non ha più voluto spostarsi e così tra l'affetto e l'attenzione di tutti ha trascorso i primi 10 anni nell'Rsa villorbese.

«Sono nata a Fontanelle il 23 aprile del 1937 -racconta Maria Nascimben- Quando mi sono sposata mi sono trasferita a Silea, in via Alzaia. Abitavo, infatti, proprio vicino al fiume Sile, a fianco della trattoria 'Da Nea' famosa per le fritture di pesce. Purtroppo, in breve tempo ho perso la figlia Katia, poi il marito Bruno e improvvisamente anche il figlio Giampaolo. Mio fratello Riccardo, emigrato in Australia nel 1958, non poteva starmi vicino e sono quindi rimasta sola. Le assistenti sociali del mio Comune mi hanno aiutato, consigliandomi il soggiorno in casa di riposo. Sono arrivata a Casa Marani perché nella residenza di Silea in quel momento non c'erano posti liberi, era l'11 marzo 2011. Quando poi si è presentata la possibilità di tornare a Silea non ho più voluto cambiare: a Casa Marani mi trovo molto bene, è la mia nuova famiglia. Ho trovato persone buone, che mi hanno incoraggiata e sostenuta».

«Siamo lieti - afferma Daniela Zambon, presidente di Casa Marani - che la signora Maria conduca una vita felice nella nostra struttura. L'affetto che ci trasmette è per noi di inestimabile valore, è un emozionante riconoscimento e apprezzamento dell'impegno di tutti e della competenza dei nostri operatori. Per questo abbiamo voluto trovare un momento di gioia e di svago nel celebrare questi dieci anni insieme».