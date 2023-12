A Silea si accende il Natale

Nel pomeriggio di sabato 16 dicembre, come è tradizione, l’Amministrazione comunale ha acceso le luci dell’albero di Natale allestito in piazza Trevisani nel Mondo, che brillerà per tutta la comunità fino al 6 gennaio. L’evento è stato accompagnato dalle melodie degli allievi della Scuola Andrea Luchesi di Silea, dallo scambio degli auguri e dal brindisi insieme ai Gruppi Alpini. La cerimonia è stata l’occasione per rilanciare il programma di iniziative che accompagnerà i cittadini di ogni età durante le feste: una trentina di appuntamenti organizzati dalle numerose realtà associative di Silea, a cominciare dalla Mostra dei Presepi, a cura di Aps Vivi a colori e Gruppo amici del presepio di Silea, inaugurata lo stesso giorno al Centro culturale Carlo Tamai.

«L’accensione dell’albero di Natale in piazza – commenta il sindaco del Comune di Silea Rossella Cendron – ogni anno è un momento molto emozionante: è un gesto simbolico con il quale noi amministratori esprimiamo l’impegno a “donare luce” alla comunità, impegnandoci ad essere delle guide attente e premurose e a perseguire il benessere di tutti i cittadini».