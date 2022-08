Elisa Silvestrin su "Camper" porta Oderzo e Portobuffolè in tivù

Elisa Silvestrin conduttrice "in Esterna" del programma Camper di Rai 1, sarà in Veneto da lunedì 22 a venerdì 26 agosto con le dirette televisive ogni giorno da una località diversa. Con non poca difficoltà è riuscita convincere la produzione del programma Camper di inserire con delle immagini registrate Portobuffolè e Oderzo. Elisa assieme alla troupe di Camper sarà a Portobuffolè per registrare le riprese domenica 21 agosto 2022.

IL PROFILO

Nota come annunciatrice televisiva Rai, Elisa Silvestrin ha debuttato in televisione nel dicembre 2006, lo stesso anno in cui ha partecipato al concorso Miss Italia. L’esperienza di “Signorina Buonasera” è rimasta per circa dieci anni, fino a quando la Rai non ha più previsto nel suo palinsesto questa figura. Per la stagione estiva 2022, Elisa è in onda su Rai 1 accanto a Nicola Prudente e Federica De Denaro per accendere le vacanze degli italiani con “Camper”, il nuovo programma televisivo con viaggia in lungo e in largo per l’Italia, per conoscere le meraviglie della penisola.

Elisa Silvestrin ha 35 anni: è nata il 16 gennaio 1987. Non è sposata ma ha un figlio, Ciro Marco Lenti, nato nel 2010 dalla relazione sentimentale con Antonio Lenti, ex concorrente di “Temptation Island 2017”, con quella che all’epoca era la sua nuova compagna. Elisa ha cresciuto il figlio come mamma single poiché la love story con Antonio non è durata molto a lungo, anche se i due sono rimasti in rapporti amichevoli. Oggi l’inviata di “Camper” abita a Roma con il figlio e non abbiamo notizie di un nuovo compagno nella sua vita. Seconda classificata al concorso di bellezza Miss Italia 2006, dietro a Claudia Andreatti, ha vinto due prestigiosi titoli nazionali: Miss Cinema e Miss Diva e Donna. Ha vissuto a Oderzo a Oderzo, con la mamma Piera, il papà Bruno e il fratello minore Alberto, si è diplomata come attrice all’Accademia d’Arte Drammatica Pietro Scharrof, a Roma ed è appassionata di danza.