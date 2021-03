Sisley presenta la nuova collezione Primavera-Estate 2021

La campagna digital del marchio di abbigliamento trevigiano mette al centro l’autenticità, scegliendo come protagonisti persone vere, accomunate dall’amore per le proprie passioni

La musica, il surf, l’arte, la danza e la cucina: queste e altre ancora sono le passioni al centro della nuova collezione Primavera-Estate 2021 targata Sisley, dal titolo: "I am Sisley".

Dal mare ai monti, dalle città ai paesi, viaggiando su un camper o veleggiando su una barca, questo racconto ad episodi fatto di scatti e video, ritrae artisti, creativi e sportivi nel loro ambiente naturale, in luoghi dove si sentono più a loro agio e liberi di essere se stessi. Gli attori Aurora Ruffino e Gianmarco Saurino, lo chef Andrea Volpe, la prima ballerina Nicoletta Manni, le ragazze della band Killin’ Baudelaire: sono solo alcuni dei personaggi che si mettono di fronte agli obiettivi di Sisley per comunicare la forza della loro passione e l’amore per quello che fanno.

Grazie alle loro testimonianze, "I am Sisley" si allontana dagli stereotipi della comunicazione moda per raccontare il fashion attraverso l’ autenticità, l’ironia e l’intimità, valori che da sempre caratterizzano l’identità del brand. La campagna è stata sviluppata dal team Sisley, con la direzione artistica di Carlo Miari Fulcis e la direzione strategica di comunicazione di We Are Social, per creare una connessione ancora più stretta con il pubblico del brand. La pianificazione social, infatti, permetterà a Sisley di stabilire un contatto diretto con la sua community: un video-manifesto farà da teaser alla campagna e ai suoi personaggi su tutte le piattaforme digitali. Il messaggio del brand trevigiano arriva forte e chiaro: «La vita è più bella quando ci si dedica a ciò che si ama, quando si seguono le proprie passioni».