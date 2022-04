Una gita fuoriporta, Valdobbiadene e Loria finiscono su Sky

Riparte da una delle regioni più affascianti d’Italia, in Veneto, il viaggio di "Una gita fuoriporta", la serie tv che contribuisce alla (ri)scoperta del Bel Paese promuovendo iniziative ecosostenibili, percorsi enogastronomici, turismo lento e l’esplorazione, da veri turisti, di tutte quelle località dallo straordinario fascino e del buon vivere quotidiano.

Martedì 3 maggio andrà in onda un episodio dedicato a due grandi eventi della tradizione locale veneta: la Fiera delle piante ornamentali e dei prodotti del vivaismo a Bessica di Loria e l’antica Fiera di San Gregorio a Valdobbiadene dedicata all’ agricoltura, viticoltura e ai prodotti tipici dell’area collinare del Prosecco Superiore Docg e patrimonio Unesco. Tra dimore storiche, antiche leggende, storie inedite e le immancabili eccellenze enogastronomiche, la quarta stagione porterà David Romano, autore e conduttore del programma, a praticare le innumerevoli escursioni tipiche e caratteristiche di ciascun territorio: dal cicloturismo in e-bike al rafting, dal volo in ultraleggero alle arrampicate, tutto arricchito da testimonianze storiche e focus scientifici senza tralasciare leggende e scorci da cartolina per un’indimenticabile gita fuoriporta. Il programma tv, in onda ogni martedì alle 22.30, è fruibile su tutte le piattaforme unendo il mondo della TV lineare e on demand a quello digitale: Sky canale 511 BFC Forbes, canale 61 della piattaforma tivùsat, sul canale 260 del nuovo digitale terrestre ed in live streaming su bfcvideo.com. Un approccio sempre più trasversale con consigli e spunti per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso un weekend emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta.

Cosa vedremo

Si parte da Bessica di Loria con un incontro inaspettato per David Romano al Molino alle Tre Pale con il titolare Giuseppe Comacchio. A seguire la filata con i "tabarristi". In un'atmosfera di festa, passaggio alla 43esima edizione della Fiera delle piante ornamentali e dei prodotti del vivaismo. A Bessica l'incontro con il sindaco di Loria Simone Baggio e Stefano Carlesso, presidente dell’Ente Fiera Bessica. Da non perdere il progetto innovativo di serra 4.0 green e high tech. Gran finale con il volo a bordo dell’ultraleggero Flash dall’Aviosuperfice Arca nel vicino comune di San Zenone degli Ezzelin.

La seconda parte della puntata sarà dedicata a Valdobbiadene, partendo dalla sontuosa Villa dei Cedri, la “britola" più grande del mondo e la cittadella dei taglienti con Enzo Dieni. In Piazza Marconi l'incontro con il sindaco Luciano Fregonese. Fra sapori e degustazioni la gita fuoriporta proseguirà con un vero e proprio talk televisivo sulle colline di Valdobbiadene. Qui David, incontrerà rispettivamente Giuliano Vantaggi, Elvira Bortolomiol e Isidoro Rebuli per parlare del prestigioso riconoscimento e tutela delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio mondiale Unesco. Da veri turisti torneremo indietro nel tempo giungendo alla “Montagnola” di Valdobbiadene, con il Vicesindaco Pierantonio Geronazzo visiteremo la trincea della Prima Guerra Mondiale teatro di una vittoriosa battaglia. Infine visita alla Cantina Produttori di Valdobbiadene Val D’Oca con il direttore Alessandro Vella e una piacevole tappa alla particolarissima Osteria senz’oste di Valdobbiadene.