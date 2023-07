Sofia Curto, ballerina di 13 anni, ammessa all'Accademia del teatro Alla Scala

Quando l'ha saputo era in metropolitana, ed è scoppiata a piangere dalla gioia in mezzo alla folla. Sofia Curto, classe 2010, di Soligo, è stata ammessa al Corso per ballerini professionisti dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Dal 20 al 30 giugno ha affrontato le prove, che oltre alla capacità tecniche valutavano anche l'attitudine. Al termine è arrivato l'esito: Curto è una delle 4 ammesse su 11 candidate per il suo anno. Da settembre vivrà a Milano e assieme ad altre ballerine e ballerini di tutto il mondo, attraverso intense lezioni e ruoli in spettacoli, cercherà di realizzare il suo sogno: diventare ballerina professionista.

Solo alla fine della quarta elementare, 5 anni fa, ha iniziato a fare danza, e negli anni successivi la pandemia le ha limitato la pratica. Ma il suo talento naturale è presto emerso, e l'impegno negli allenamenti ha fatto il resto. Fondamentale anche il sostegno della famiglia: mamma Katy, papà Gelindo, i fratelli maggiori Gaia e Gabriele.

Dopo i primi anni di danza classica con i Cantieri Culturali Danza di Follina, punto di svolta è stato l'incontro a Padova con Sofia Teo, che ha portato a stage di alto valore formativo con la Simply Dance di Padova guidata da Maddalena Lucchetta e Giulia Giacon. Dopo vari stage in giro per l'Italia, da marzo 2023 Curto ha iniziato la preparazione per l'esame all'Accademia con la docente Yaima Fuentes della scuola di Colfosco Angeli e Danza, diretta da Jessica Rosso.In parallelo al duro impegno del Corso per ballerini, che richiede un nuovo esame ogni anno, a Milano Curto frequenterà anche la terza media, dopo avere frequentato i primi due anni all'istituto comprensivo Toniolo di Pieve di Soligo.