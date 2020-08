Sole Luna Sguardi Doc, confermata l'edizione trevigiana del festival

Sole Luna Sguardi Doc, la rassegna internazionale di cinema documentario che ogni anno porta a Treviso il Sole Luna Doc Film Festival di Palermo, si terrà dal 4 al 6 settembre a Prato Fiera in una veste totalmente inedita nella forma e nei contenuti.

Nuove le date, poi la formula, più stringata rispetto agli anni scorsi per dare spazio al meglio del Festival 2020: i film vincitori premiati dalla giuria internazionale e dalle altre giurie del concorso. Infine, ma non per importanza, la location all’aperto per andare incontro alle esigenze di sicurezza imposte dal Covid. La macchina organizzativa è entrata in funzione e sul sito è stata pubblicata da qualche giorno la call per la ricerca di volontari. Il Prato della Fiera è una grande piazza, uno spazio vuoto in cui accadono cose da più di un millennio. Fino a metà degli anni '80 vi si tenevano le fiere del bestiame e grandi eventi pubblici. Adesso, dopo decenni di trascuratezza, è luogo di rigenerazione urbana e teatro di eventi culturali grazie al lavoro congiunto di associazioni che si sostengono a vicenda.

«Già a luglio il pubblico trevigiano ha potuto assistere sul nostro sito a tutte le proiezioni dei film in concorso a Palermo. Ora potrà invece godersi in presenza, i documentari premiati, rinsaldando un rapporto consolidato da anni» commenta l’ideatrice e presidente di Sole Luna, Lucia Gotti Venturato. «La pandemia non ha fermato il desiderio degli operatori culturali come del pubblico di esserci – aggiungono i direttori artistici Chiara Andrich e Andrea Mura – Lo abbiamo visto con il Festival dei Festival e adesso con la rassegna Cinema in cantina. Grazie ad internet e alle nuove date delle rassegne, è come se fossimo riusciti ad unire le edizioni di Palermo e Treviso in una lunga estate dedicata al cinema del reale».