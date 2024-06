Sosta con Abaco al lago del Mis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Da giugno 2024, ABACO Spa è stata incaricata dal Comune di Sospirolo (BL) della progettazione e dell’allestimento tecnologico per la gestione dei parcheggi a pagamento nella valle del Mis, località all’interno del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, meta estiva di numerosi visitatori. La valle, infatti, si affaccia sul suggestivo lago del Mis, luogo ideale per picnic, relax e per chi ama la tintarella e le importanti escursioni nel Parco medesimo. Nella fattispecie, il progetto di ABACO completa e integra un importante investimento dell’Ente nella zona Soffia (adiacente alle prestigiose cascate) dove è stata messa in sicurezza un’area di sosta per circa 300 auto adiacente all’alveo fluviale. In questo caso specifico, ABACO non si è limitata alla fornitura e gestione dei due parcometri posizionati nel parcheggio della Soffia, localizzato sulla punta estrema del lago del Mis, ma anche all’assistenza globale e al supporto lungo l’intera gestazione del progetto, per un’offerta “chiavi in mano”. “Qui siamo in un luogo montano prestigioso e, come spesso accade in una valle isolata, – spiegano da ABACO Mobility – la problematica maggiore era la mancanza di linea internet, per cui era complicato collegare i parcometri, che funzionano da remoto. La soluzione si è trovata con antenne ripetitrici, che hanno consentito di aggirare l’ostacolo. In questo modo si è creato un ‘presidio tecnologico’ che permette anche da remoto di comprendere lo stato di affluenza in valle, intercettando così eventuali criticità. Questo è il classico esempio di come un Ente di piccole dimensioni, con limitate risorse a disposizione, ma con grandi afflussi di visitatori, può comunque trovare una risposta sostenibile, adeguata alle proprie esigenze”. Il progetto di Sospirolo integra e alimenta ulteriormente la presenza nel territorio bellunese di ABACO Mobility, già attiva con i suoi servizi di sosta a pagamento in alcune interessanti località a vocazione turistica: Feltre, dove l’incarico è appena stato rinnovato per altri quattro anni; in Alpago, con i parcheggi sul lago di Santa Croce; ad Auronzo, ovvero al lago di Misurina, porta di accesso alle Tre Cime di Lavaredo, per poi scendere verso la pianura trevigiana, fino alla città di Vittorio Veneto.