Generosità su due ruote all’associazione “La Nostra Famiglia”

Una delegazione dello Treviso Scooter Moto Club ha fatto visita in questo fine settimana a “La Nostra Famiglia” di Conegliano. Sono stati accolti, nel rispetto delle norme anticontagio, dalla Direttrice Manuela Nascimben che dopo i saluti iniziali ha illustrato le attività che quotidianamente vengono svolte presso il Presidio a partire dalla ricerca, cura, riabilitazione affinchè ogni bambino possa sviluppare le proprie potenzialità per una migliore qualità della sua vita e anche quella della propria famiglia.

Il Moto Club, attraverso le mani del presidente Nereo Cappelletto, ha donato un contributo, frutto della generosità dei soci a favore dei bambini che frequentano il Presidio. Il sodalizio, nato nel 2002, è composto da amici legati dalla passione per i viaggi su due ruote, negli anni il numero del gruppo è cresciuto fino ad arrivare a 380 iscritti. Infatti la voglia di viaggiare li ha portati nelle più belle località italiane ed europee con il desiderio di vedere i monumenti più importanti ma anche conoscere gli usi e l’enogastronomia locale. Nella targa consegnata a La Nostra Famiglia è ben espresso lo stile del club: l’amicizia viaggia su due ruote. Non solo viaggi ma anche tanta solidarietà, infatti in questi anni ha organizzato diverse iniziative per la raccolta fondi da destinare ad associazioni o persone che vivono nel bisogno.

Durante l’incontro è stato significativo constatare che ogni motociclista ha una storia ed un viaggio da narrare. Il racconto è un susseguirsi di emozioni, di colori perché l’essenza di tutto non è la mèta ma il viaggio.