"Stai bene mamma": il progetto dedicato alle neo-mamme

La nascita di un bambino rappresenta un momento delicato per la madre e per la coppia dovuto ai vissuti emotivi del post parto, alla relazione madre-bambino e ai nuovi difficili ruoli genitoriali. I dati ci dicono che l’80 % delle madri sviluppa disturbi del tono dell’umore nei giorni seguenti al parto, i cosiddetti baby blues. Questo disturbo se non si risolve naturalmente entro le prime settimane può evolvere in forme più gravi, quali la depressione post-partum. Di questa possibilità, ne sono pienamente consapevoli un gruppo di medici e professionisti che fa capo a Physiomed Group, il poliambulatorio con sede a San Vendemiano e Treviso, che ha ideato STAI BENE MAMMA, un progetto di supporto alle neo-mamme, che prevede consulenze e incontri sia di gruppo che individuali per aiutare le donne a vivere al meglio il periodo del post parto. L'iniziativa vede la collaborazione con Marca Solidale, la cassa Mutua della Banca della Marca che, conscia dell’importanza del ruolo materno, ha abbracciato il progetto, siglando un accordo con Physiomed Group e permettendo alle mamme socie di accedere al Servizio ad un prezzo agevolato e ricevere un rimborso del 30%. “Nei nostri ambulatori, diversi specialisti lavorano a stretto contatto con le neo-mamme che si trovano a fare i conti con un periodo tanto bello quanto impegnativo della loro vita.” Racconta Marta Coletti direttrice operativa Physiomed Group “l’attenzione di familiari e amici è catalizzata sul nuovo arrivato e spesso si tende a trascurare le mamme, allora ci siamo chiesti cosa potevamo fare per loro e di cosa avessero realmente bisogno” È nato così STAI BENE MAMMA, un percorso di supporto alle neo-mamme, per sostenere le donne nel post-parto e nei primi mesi dopo la nascita del bambino. Scopo primario del progetto è quello di seguire le puerpere sia dal punto di vista fisico che psicologico e, per questo motivo, si è creato un network di professionisti composto da ginecologi, ostetriche, chinesiologi, fisioterapisti e osteopati, ma anche biologi nutrizionisti e psicologi con l’obiettivo di seguire le neomamme con incontri settimanali di gruppo e consulenze personalizzate. Un modo per accompagnare le donne nel loro nuovo ruolo e permettere loro di vivere pienamente le emozioni della maternità. “La gioia e soddisfazione della nascita di un figlio si accompagna ad incertezze e difficoltà che possono sfociare anche in disturbi importanti e non sempre le neomamme trovano le risposte che cercano.” Interviene il Presidente di Marca Solidale Adriano Ceolin “Grazie alla Collaborazione con Physiomed Group abbiamo attivato il servizio STAI BENE MAMMA, innovativo ed unico nel suo genere perché mette a disposizione un equipe di professionisti che supportano in modo organico e multidisciplinare la famiglia” MAMMA è la prima parola che si impara. Due lettere che si ripetono alternandosi e che racchiudono la vera essenza di ciò che siamo. Tutte le madri hanno la grande responsabilità di crescere gli adulti del futuro, il minimo che si può fare è interessarsi alla loro salute e arrivare a dire loro “Come STAI BENE, MAMMA!” Per informazioni, contattare la segreteria al numero 0438 45 17 11, oppure inviare una e-mail a sanvendemiano@physiomedgroup.it