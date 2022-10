Sulle ali dell'Arte, inaugurata la mostra all'Israa di Santa Bona

Inaugurata venerdì 28 ottobre la mostra “Sulle Ali dell’Arte” che vede esposte all’interno della residenza per anziani Israa di Santa Bona una selezione di opere appartenenti al mondo dell’arte nelle sue diverse forme.

La selezione è stata curata dall'associazione Il Giardino delle Arti, nata da un gruppo di appassionati trevigiani che ha come obiettivo la condivisione dell’esperienza artistica in tutte le sue manifestazioni. Il presidente dell’associazione, Jader De Longhi, presente all’inaugurazione, ha ricordato l’importanza di essere presenti in questo specifico luogo proprio perché l’arte permette a tutti, anche agli anziani non autosufficienti, di volare alto, di emozionarsi, di godere del bello. Anche il consigliere Mauro Carraro, complimentandosi con la dottoressa Scattolin, direttrice della sede, ha ricordato l’importanza di questa integrazione ed ha promesso che a breve si impegnerà per portare presso la residenza i ragazzi del Treviso Calcio, perché anche lo sport può essere interpretato come una delle forme dell’arte. La stessa direttrice ha ricordato che il nome della mostra “Sulle Ali dell’Arte” sta proprio a sottolineare l’intento di far volare in alto i pensieri, di concedere la possibilità di lasciarsi trasportare oltre le barriere fisiche e mentali. Dove solo le emozioni ed i sogni possono arrivare.

«Infine - conclude il direttore Pavan - va premiata l’idea di portare i lavori degli artisti del territorio all’interno della residenza per anziani, creando così una grande occasione per godere delle emozioni a chilometro zero, integrando arte e socialità, elementi fondamentali contro ogni emarginazione, degli artisti o degli anzian»i. Dal 28 ottobre al 28 novembre, passeggiando per la residenza, sarà possibile ammirare mosaici, sculture e numerose creazioni di pittura e fotografia che valgono davvero la pena di essere ammirati. Per l’entrata basterà esibire il green pass e portare la mascherina.