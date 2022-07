Suoni di Marca 2022, gran finale sulle Mura: «Ingressi quadruplicati»

Dopo aver rinviato, causa maltempo, i concerti di venerdì 29 luglio, Suoni di Marca si prepara a chiudere in bellezza l'edizione di quest'anno che ha riportato migliaia di persone sulle Mura di Treviso dopo due edizioni segnate pesantemente dalla pandemia.

Bandabardò & Cisco insieme a Eusebio Martinelli Gipsy Orkestrat recupereranno la data di ieri, annullata per maltempo, salendo sul palco insieme a Sir Oliver Skardy, I Fatti Quotidiani e Bengala Fire. La musica inizierà già dalle 19.30 con una grande festa di chiusura per salutarsi e darsi appuntamento all'anno prossimo. Sarà anche l’ultima giornata per il Percorso del gusto e la mostra-mercato, aree dedicate ai gusti internazionali in grado di soddisfare ogni palato e al meglio dell’artigianato locale. Le Mura sono state la cornice perfetta per una rassegna inclusiva, pensata per tutti.

Il commento

Paolo Gatto, patron del festival, tira le somme di quest'edizione ai nostri microfoni: «Siamo contenti, è stata un'annata al di sopra delle aspettative: rispetto all'anno scorso le presenze sono quadruplicate ma ci vorranno anni per tornare ai livelli pre-Covid. Rispetto al 2019 abbiamo fatto un terzo delle presenze e degli incassi. Ha funzionato però il piacere di stare insieme: tanti i momenti emozionanti vissuti quest'anno: dalle danze sulle note cubane di Compay Segundo alle ragazzine che piangevano sotto palco durante il concerto di Michele Bravi. Venerdì sera la festa finale dei ristoratori del "Percorso del gusto" ha creato un momento unico di aggregazione. Di sicuro non possono lamentarsi - continua Gatto -. In tantissimi sono arrivati per mangiare agli stand allestiti lungo le Mura. Suoni di Marca è anche questo, la sicurezza ha dato buoni risultati, nessun problema di risse o tafferugli. Gli artisti sono stati molto contenti dell'accoglienza di pubblico e sempre disponibili come nel caso della Bandabardò ieri sera, subito pronta a fare di tutto per recuperare il concerto cancellato. Siamo pronti per il gran finale».