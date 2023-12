Suttowine consegna il quadro del progetto "Insieme" al Comune di Farra di Soligo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Grazie alla Famiglia Sutto, realtà del trevigiano con una storia che inizia nel lontano 1993, è stata consegnata al Comune di Farra di Soligo l'opera numero sei del maestro Mario Castellese, pittore contemporaneo. SuttoWine, che da sempre sostiene la diffusione culturale del territorio, ha recentemente aperto il suo punto vendita di Col San Martino, nel comune di Farra di Soligo. A raccontare la simbiosi che si è voluta creare con un territorio assolutamente straordinario per bellezza paesaggistica e cultura vitivinicola, davanti al punto vendita si può infatti notare la famosa indicazione delle Colline del Prosecco di Conegliano – Valdobbiadene, patrimonio dell’Unesco. L’opera donata al Comune di Farra di Soligo riproduce le chiesette di San Vigilio e San Lorenzo con le spettacolari Torri di Credazzo, un complesso fortificato risalente tra il IX e il X secolo, oggi circondato dai vigneti del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. "Il nostro Comune dà il benvenuto a SuttoWine, importante realtà del mondo vitivinicolo - commenta il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin -. L'ospitalità deve essere un elemento centrale per le nostre aziende che con professionalità, dedizione e rispetto per il paesaggio rappresentano nel mondo le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell'Umanità. A Stefano e Luigi Sutto esprimo il mio personale ringraziamento e l'apprezzamento da parte dell’amministrazione comunale per la consegna del quadro. Lo metteremo a disposizione con le altre opere del progetto "Insieme" che, unite tra loro, formeranno un'unica installazione artistica dedicata a tutti i Comuni delle colline Unesco”. “Si tratta di un’iniziativa davvero importante. - Commenta Stefano Sutto - Pensare di aver donato un'opera al Comune di Farra di Soligo che rimarrà per sempre è un orgoglio per la nostra Azienda. Portiamo in animo delle ambizioni, ovvero la valorizzazione del prodotto principe, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, attraverso il nostro punto vendita di Col San Martino. Riteniamo inoltre che il progetto ‘Insieme’ sia davvero, oltre che un'espressione artistica del territorio con le sue peculiarità paesaggistiche, storiche e culturali, una grande occasione per dimostrare l'unione di tutti gli attori che lo rappresentano nel mondo”.