Suoni di Marca 2023, torna l'appuntamento con la milonga sotto le stelle

Anche quest’anno sono invitati a partecipare tutti i tangheri, che potranno ballare accompagnati dalla musica dal vivo imprescindibile dell’estate trevigiana: Tango Y Cielo, il festival di tango argentino giunto alla sua XI edizione e organizzato da Suoni di Marca in collaborazione con l'associazione StreeTango.

Treviso è pronta ancora una volta per accogliere le atmosfere latinoamericane e trasformarsi in una grande milonga sotto le stelle. Quest’anno gli appuntamenti del Tango Y Cielo Festival si sviluppano durante le serate di venerdì 21 e sabato 22 luglio, e proprio tra le antiche mura della città di Treviso, all’interno del calendario di Suoni di Marca 2023, si inaugura la nuova edizione. Per l'occasione è previsto l’allestimento apposito di una pista in legno da 400 m², mentre l’intrattenimento musicale è affidato alla maestosa Transònica Tango Orchestra, formazione a quindici elementi del maestro e bandoneonista Patricio “Tripa” Bonfiglio, figura di massima rilevanza nel genere, attivo da oltre vent’anni tra concerti, incisioni e ruoli accademici. La TTO nasce come orchestra di tango argentino dalla forte connotazione popolare, ma anche con una propensione a sonorità contemporanee, recuperando strumenti che della tradizione tanguera degli albori e accogliendo al tempo stesso strumenti “atipici” in grado di apportare nuove sonorità. Un orizzonte musicale in grado di immergere sia il pubblico sia i tangheri nell’essenza del tango argentino, grazie anche alla riscoperta di figure fondamentali del genere come Carlos Di Sarli, Juan D’Arienzo, Anibal Troilo e Osvaldo Pugliese, unendo a questo repertorio anche brani originali composti principalmente dallo stesso Bonfiglio. Maestro di cerimonia per la serata il Tdj Fernando Serrano, coreografo, ballerino, ricercatore e maestro di tango argentino stimato a livello internazionale. Il suo studio approfondisce anche la storia di questa danza, non solo la tecnica, portandolo a collezionare un vastissimo numero di inediti, registrazioni sul campo, prove e quant’altro, arricchendo così anche la propria discoteca personale e i propri set. Una miscela di colori e tessuti musicali inediti che danno al genere intero una freschezza attuale e quindi una nuova vita. Partecipazione gratuita col contributo responsabile di 1 euro per l’accesso all’intera area del festival. La milonga di sabato 22 si sposterà invece in Piazza dell’Università. Un appuntamento per ritrovarsi e lasciarsi travolgere dalla magica atmosfera popolare argentina, tra passione e corteggiamento. Ad animare le danze un altro ospite d’eccezione: Dango, tra i Tdj di punta della scena nazionale. Durante la serata è inoltre prevista l’esibizione dei maestri delle diverse scuole di tango operanti nel Veneto. Ingresso a 10 euro.

Il festival

Non c’è Suoni di Marca senza la serata dedicata al tango argentino, appuntamento stabile in un calendario che anche quest’anno si sta arricchendo di settimana in settimana. Oltre all’evento del 21 luglio con Fernando Serrano e la Trasono già stati annunciati: i Calibro 35 e Le Orme (sabato 15 luglio), i Marlene Kuntz (domenica 16 luglio), Alfa (lunedì 17 luglio), Tony Hadley (martedì 18 luglio), i Rockets (giovedì 20 luglio), Tullio De Piscopo e i 24 Grana (sabato 22 luglio), Paolo Belli (lunedì 24 luglio), Gianluca Grignani (martedì 25 luglio), Francesca Michielin (giovedì 27 luglio) gli Skiantos (venerdì 28 luglio) e i Nobraino (sabato 29 luglio), ma gli ospiti da svelare sono ancora molti per uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età.