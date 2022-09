The Space Cinema in 3D arriva sotto la Loggia dei Cavalieri

Da domenica scorsa, 18 settembre, il nuovo The Space Cinema di Silea è letteralmente preso d'assalto da decine di spettatori richiamati dall'iniziativa "Cinema in festa" che, fino a giovedì 22 settembre, ha proposto tutti i film del momento a soli 3,50 euro. Sale piene quasi ogni sera con il film "Bullet train" con Brad Pitt che ha registrato il tutto esaurito negli spettacoli di prima serata. Un vero e proprio successo insomma per l'attesa riapertura del multisala dopo un'estate senza film.

C'è però un'altra novità che riguarda The Space Cinema: chi desidera un primo assaggio di questa nuova esperienza cinematografica senza andare a Silea potrà passare nei prossimi giorni alla Loggia dei Cavalieri, fra i luoghi più frequentati e apprezzati di Treviso. Proprio nel cuore della città The Space Cinema installerà due poltrone Recliner, a disposizione di chiunque voglia testarne la comodità. Accanto alle poltrone, un video-wall di tre metri proietterà la ricostruzione in 3D del nuovo cinema. Altamente realistico, il video regala al pubblico una preview di atrio, bar e sale, con il loro design oggi ancora più moderno e funzionale. Informa inoltre sull’offerta food & drink e gli abbonamenti disponibili. L'esperienza non si esaurisce però alla sola Loggia dei Cavalieri: sarà sufficiente scansionare il QR Code che accompagna il video 3D per accedere alle promozioni dedicate alla riapertura. L’evento mette in gioco innovazione tecnologica, il valore culturale del cinema e la partecipazione attiva dei cittadini. «Grazie a questa iniziativa il cinema incontra la città, portando le ultime tecnologie in un contesto come quello della Loggia dei Cavalieri, che raccoglie intorno a sé il tessuto economico del centro storico", sottolinea il vicesindaco di Treviso, Andrea De Checchi -. Questo tipo di esperienza, rappresenta infatti un'anticipazione accattivante e attrattiva della magia del grande schermo». Per la realizzazione del video 3D e l’organizzazione dell’allestimento The Space Cinema si è rivolto a KeyWe, creative digital agency con sede a Treviso e con uno spirito internazionale. L’agenzia è specializzata nella creazione di ambienti phygital, in cui vi è perfetta sinergia tra il mondo fisico e quello digitale, proprio come avviene per The Space Cinema nella Loggia dei Cavalieri. L'allestimento nella Loggia dei Cavalieri è aperto al pubblico da lunedì 26 a giovedì 29 settembre, dalle ore 11 alle 20. Per raccontare la riapertura The Space Cinema si affida a KeyWe, la sua digital design agency sdi riferimento che ha sede a Treviso. Dalla collaborazione nasce, nel cuore del centro storico, un allestimento temporaneo in cui testare le nuove poltrone ed esplorare virtualmente gli spazi rinnovati.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Treviso. «The Space Cinema è da sempre un importante punto di riferimento per gli amanti della settima arte e siamo felici di sostenere il cinema patrocinando questa iniziativa, che vede coinvolte molte realtà trevigiane, in primis la digital design agency di Treviso KeyWe - conclude l'assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti -. La nostra Amministrazione sostiene con impegno tutte le iniziative che possono contribuire a sostenere la filiera audio visiva e auspico che questo autunno possa segnare il ritorno del grande pubblico nelle sale».